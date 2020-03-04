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Flamengo Brezilya Süper Kupası’nı Kazanıyor

2020 yılının Şubat ayında Flamengo, Brezilya Super Kupası’nda Athletico Paranaense ile karşılaştı. Flamengo, Bruno Henrique, Gabriel Barbosa ve Giorgian De Arrascaeta’nın golleriyle 3-0’lık zafere ulaştığı maçın perde arkası görüntülerini izleyelim.

04.03.2020 18:21 | Son Güncelleme: 04.03.2020 18:21

2020 yılının Şubat ayında Flamengo, Super Kupası'nda Athletico Paranaense ile karşılaştı. Flamengo, Bruno Henrique, ve Giorgian de Arrascaeta'nın golleriyle 3-0'lık zafere ulaştığı maçın perde arkası görüntülerini izleyelim.

Kaynak: Dugout

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