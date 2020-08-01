fizy'den bayrama özel yeni listeler Dijital müzik platformu fizy, Premium kullanıcıları için yaz temalı 10 yeni müzik listesi hazırladığını duyurdu.

Dijital müzik platformu fizy, Premium kullanıcıları için yaz temalı 10 yeni müzik listesi hazırladığını duyurdu. Müzikseverler, Sezen Aksu'dan Katy Perry'ye sayısız ünlü ismin şarkılarından oluşan listeleri yaz boyunca dinleyebilecek.

Türkiye'nin dijital müzik platformu fizy, bayramda kullanıcılarına yeni müzik listesi hazırladığını duyurdu. fizy, Premium kullanıcılar için Kurban Bayramı'na özel, yaz temalı 10 yeni liste hazırlandı.

Kullanıcıları bayram tatilinde pozitif ve enerji dolu şarkılarla bir araya getirmeyi amaçlayan listeler hem yerli hem yabancı şarkıcı ve grupların parçalarından oluşuyor.

Her listede 30'u aşkın parça bulunuyor. Yerli listelerde Zeynep Bastık, Sertab Erener, Emir Taha ve Sezen Aksu gibi sanatçılar yer alırken, yabancı listelerde de Katy Perry, Troye Sivan, Kygo ve Jessie Ware gibi şarkıcıların hitleri bulunuyor.

Verilen bilgiye göre fizy'de, yüksek ses kalitesi, konser kayıtları, yerli ve yabancı şarkıcıların başka platformda yer almayan performansları yayınlanıyor. fizy kullanıcıları her gün 7 milyondan fazla içeriğin yanı sıra, Haftalık Keşif Listesi özelliği ile de dinleme alışkanlıklarına yönelik hazırlanan yeni şarkı listelerine ulaşabiliyorlar. - İSTANBUL

Kaynak: İHA