Fiyat İstikrar Komitesi enflasyon ile mücadele başlığıyla üçüncü kez toplanıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati başkanlığında üçüncü kez toplanan Fiyat İstikrar Komitesi'nde enflasyonla mücadele ve Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmelerin Türkiye'ye neden olabileceği riskleri ele alınacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Fiyat İstikrar Komitesi'nin üçüncü toplantısı Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati başkanlığında bugün saat 19..00'da gerçekleştirilecek. Toplantıda, enflasyon gelişmeleri ile enflasyonla mücadelede devreye alınan ve alınacak önlemlerin etkilerinin yanı sıra, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasındaki gelişmelerin Türkiye'deki gıda ve enerjide arz güvenliği ile enflasyon üzerinde neden olabileceği riskler ele alınacak. Ayrıca açıklamada toplantının basına kapalı gerçekleştirileceği de belirtildi.

(Mustafa Cenik/ İHA)

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