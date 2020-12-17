Fiyat artışının önüne geçmek için arpa, buğday ve mısırda gümrük vergisi sıfırlandı
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Fiyat artışının önüne geçmek için arpa, buğday ve mısırda gümrük vergisi sıfırlandı

17.12.2020 10:34 | Son Güncelleme: 17.12.2020 10:48

Fiyatların makul seviyede tutulabilmesi ve spekülatif fiyat hareketlerine izin verilmemesi için buğday, arpa ve mısırdaki gümrük vergisi 30 Nisan 2021 tarihine kadar sıfırlandı.

İthalat Rejimi ile ilgili ek karar bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Buğday, arpa ve mısır için uygulanan gümrük vergisi sıfırlandı.

FİYAT ARTIŞININ ÖNÜNE GEÇİLMEK İÇİN VERGİ KALDIRILDI

Karara göre; dünya genelinde yaşanılan Covid-19 hastalığı nedeniyle hububat fiyatlarında yaşanan artışın önüne geçilebilmesi, iç piyasa fiyatlarının makul seviyelerde tutulabilmesi ve spekülatif fiyat hareketlerine meydan verilmemesi amacıyla buğday, arpa ve mısırdaki gümrük vergisi kaldırıldı.

Uygulama 30 Nisan 2021 tarihine kadar devam edecek.

Fiyat artışının önüne geçmek için arpa, buğday ve mısırda gümrük vergisi sıfırlandı
Haber Yorumları (52)
TR: ülkedeki çifci tarım böylece bitmiştir
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NE ALAA MEMLEKET!!!: YAHU! GÜMRÜK VERGİSİ İNDİRİMİ DİYECEĞİNİZE, TARIM ÜLKESİ OLAN BU DİYARDA, NEDEN İTHAL ÜRÜNLER SATILMAKTA? NEDEN TARIMA TEŞVİK VERİLMEMEKTE? BİR ZAHMET BUNLARI DA CEVAPLAYABİLSENİZ!
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HANS: kuru fasulya onu unutmayin , et sirbistan et onlar ne olcak
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 11:42:13. #1.15#
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