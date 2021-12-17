FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: Minas Tenis Clube: 0 - VakıfBank: 3
Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen en iyi 6 takımın yer aldığı FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda B grubunda yer alan Türkiye temsilcisi VakıfBank, Brezilya ekibi Minas Tenis Clube'i 3-0 mağlup etti.
Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen en iyi 6 takımın yer aldığı FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda B grubunda yer alan Türkiye temsilcisi VakıfBank, Brezilya ekibi Minas Tenis Clube'i 3-0 mağlup etti.
FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda, Ankara Spor Salonu'nda karşılaşan VakıfBank rakibi Midas Tenis Clube'i 3-0'lık skorla mağlup ederek hem B grubundan lider olarak ayrıldı hem de adını yarı finale yazdırdı.
Salon: Ankara Spor Salonu
Hakemler: Pawel (Polonya), Vladimir (Rusya)
Minas Tenis Clube: Neriman Özsoy, Oliveira, Silva, Zalewski, Daher, Cuttino (Nascimento, Moreira, Oliveira, Souza, Henrique, Vicente)
Vakıfbank: Özbay Cansu, Braga, Zehra Güneş, Haak, Bartsch, Ogbogu (Ayça Aykaç, Meryem Boz)
Setler: 18-25, 17-25, 18-25
Süre: 65 dakika (21, 23, 21)
(Oğuzhan Halil Özbek - Cem Geçim/ İHA)