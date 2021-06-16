Fitch, Türkiye için yıl sonu beklentilerini açıkladı: Dolar 8,90 TL, enflasyon yüzde 15,5 olacak

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin büyüme beklentisine ve yıl sonu dolar ve enflasyon verisine ilişkin öngörülerde bulundu. Fitch, yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 15,5 olarak açıklarken, yıl sonu dolar tahminini ise 8,90 olarak duyurdu. Fitch'in Türkiye'ye ilişkin 2021 büyüme beklentisi ise yüzde 6,3 oldu.