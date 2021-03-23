Fitch'ten Türkiye değerlendirmesi: Merkez Bankası'ndaki değişiklik enflasyon ve dış finansman risklerini artırdı
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Fitch'ten Türkiye değerlendirmesi: Merkez Bankası'ndaki değişiklik enflasyon ve dış finansman risklerini artırdı

23.03.2021 18:29 | Son Güncelleme: 23.03.2021 18:40
Fitch'ten Türkiye değerlendirmesi: Merkez Bankası'ndaki değişiklik enflasyon ve dış finansman risklerini artırdı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Merkez Bankası başkanlığında yaşanan değişiklikle ilgili olarak değerlendirmede bulundu. Raporda, "TCMB'deki değişiklik enflasyon ve dış finansman risklerini artırdı" denildi.

Moody's'in ardından bir diğer uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda (TCMB) yaşanan başkan değişikliği ile ilgili olarak değerlendirmede bulundu. Fitch direktörleri Erich Arispe, Douglas Winslow, Paul Gamble ve Mark Brown tarafından kaleme alınan raporda kuruluş, "TCMB'deki değişiklik enflasyon ve dış finansman risklerini artırdı" dedi.

SON KARAR BEKLENTİLERE HASAR VERDİ

Son kararın para politikasının kredibilitesine ve enflasyonun düşürülmesi beklentilerine hasar verdiğini belirten kuruluş, Türk Lirası'ndaki keskin bir düşüşün ve politikadaki belirsizliğin risk iştahının düştüğü küresel bir ortamda dış finansman tarafında yeni baskılar getireceğine dikkati çekti.

TCMB'nin politika faizi dışındaki araçları kullanmasının negatif algılanacağına vurgu yapan kuruluş, TL'deki değer kayıplarını izleyeceklerini belirtti.

Ağbal'ın görevden alınmasının etkilerini değerlendirmek için yeni TCMB Başkanı'nın politikadaki yönünü ve dış pozisyondaki değişimin dikkate alınacağını ifade eden Fitch, negatif reyting hassasiyetlerinin yoğunlaşan ödemeler dengesi ve makroekonomik riskleri, erken bir parasal gevşemenin sonucu olarak daha zayıf yatırımcı güveniyle uluslarararası rezervlerin erimesini ve bankacılık ve reel sektördeki risklerini içerdiğini vurguladı.

Raporda kredi büyümesini teşvik eden politikaların yeniden uygulanmasının negatif sinyal olacağı belirtildi.

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