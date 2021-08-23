Fitch'ten, yangın felaketiyle sarsılan Antalya ve Muğla için dikkat çeken değerlendirme: Belediyelerin harcamaları 35-100 milyon TL artabilir
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Fitch'ten, yangın felaketiyle sarsılan Antalya ve Muğla için dikkat çeken değerlendirme: Belediyelerin harcamaları 35-100 milyon TL artabilir

Fitch'ten, yangın felaketiyle sarsılan Antalya ve Muğla için dikkat çeken değerlendirme: Belediyelerin harcamaları 35-100 milyon TL artabilir
Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Fitch'ten dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Kredi derecelendirme kuruluşu, orman yangınları nedeniyle bu yıl Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin harcamalarında 100 milyon TL'lik, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin harcamalarında ise 35 milyon TL'lik artış olabileceğini belirtti.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Antalya ve Muğla'da temmuz ve ağustos aylarında görülen geniş ölçekli orman yangınları nedeniyle iki il belediyesinin harcamalarının tahminlerinden fazla artış kaydedebileceğini belirtti.

100 MİLYON TL'LİK ARTIŞ OLABİLİR

Fitch tarafından yayımlanan değerlendirmede, orman yangınlarının Antalya ve Muğla belediyelerinin harcamalarında bu yıl sırasıyla 100 milyon TL ve 35 milyon TL artışa yol açabileceğini öngördü.

HARCAMALAR TAKİP EDİLECEK

Türkiye'de bazı büyükşehir belediyelerinin kredi notlarını değerlendiren Fitch, yangın sonrasında yapılacak harcamaların belediye bütçe ve borçlarına olan etkisinin şu aşamada net olmadığını, merkezi yönetimin belediyeler tarafından yapılan masrafları ne oranda ve ne zaman karşılayacağını takip edeceğini belirtti.

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Fitch'ten, yangın felaketiyle sarsılan Antalya ve Muğla için dikkat çeken değerlendirme: Belediyelerin harcamaları 35-100 milyon TL artabilir - Haberler Ekonomi
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