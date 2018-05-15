Fitch Ratings'ten Gelişen Piyasalara İlişkin Değerlendirme

LONDRA (AA) – Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, gelişen piyasaların parasal politikasının yerel ekonomik koşullar nedeniyle gevşek olduğunu bildirdi.

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada "Gelişen ekonomilerin parasal politika ortamı, yerel koşullara ilişkin perspektifler nedeniyle gevşek görünüm arz ediyor. Fitch'in ekonomi ekibine göre, küresel koşullar normalleştikçe para politikası ortak beklentinin üzerinde sıkılaşabilir." denildi.

Dünyadaki en büyük 10 gelişen piyasa ekonomisinin parasal politika duruşunu incelediği dile getirilen açıklamada bu ekonomilerdeki merkez bankalarının yerel koşullar karşısında faiz oranlarını nasıl belirlediğinin ele alındığı vurgulandı.

Açıklamada, "Fitch'in analizine göre, 10 büyük gelişen ekonomi içerisinde Türkiye, Çin, Polonya, Brezilya, Endonezya ve Hindistan olmak üzere altı ekonomi, hali hazırda basit politika kuralları tarafından işaret edilenden daha gevşek bir para politikası uyguluyor. Politika kurallarına dayalı analizimize göre bütün bu ekonomiler içerisinde Türkiye en fazla uyumlu duruşa sahip olan ülke. Brezilya da bu analize göre fazlaca gevşek bir politika uyguluyor." ifadelerine yer verildi.

Yapılan açıklamada küresel para politikalarının normalleşmesiyle, gelişen ekonomilerin politika faizinde finansal piyasaların beklentisinin üzerinde bir artışa gidebileceği kaydedildi.