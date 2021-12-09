Fitch, Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande'nin notunu "sınırlı temerrüde" düşürdü - Haberler Ekonomi
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Fitch, Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande'nin notunu "sınırlı temerrüde" düşürdü

Fitch, Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande'nin notunu
AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, borç krizindeki Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande ile iştirakleri Hengda Emlak Grubu ve Tianji Holding'in notlarının "C"den "sınırlı temerrüt" derecesine düşürüldüğünü bildirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, borç krizindeki Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande ile iştirakleri Hengda Emlak Grubu ve Tianji Holding'in notlarının "C"den "sınırlı temerrüt" derecesine düşürüldüğünü bildirdi.

Fitch'ten yapılan açıklamada, söz konusu not indiriminin, vadesi 6 Kasım'da dolan 1 milyar doların üzerindeki 2 tahvilin kupon ödemelerinin 6 Aralık'ta 30 günlük yasal ödemesiz döneminde ödenmemesini yansıttığı aktarıldı.???????

Öte yandan Fitch, gayrimenkul şirketi Kaisa Grup'un da notunu 400 milyon dolarlık tahvil ödemesini yapmamasının ardından "C"den "sınırlı temerrüt" derecesine düşürdüğünü duyurdu.

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AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri

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