Fıstıkta korkulan olmadı
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Fıstıkta korkulan olmadı

Fıstıkta korkulan olmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Gaziantep'te ilkbaharda yağan yağmur, fıstık üreticisinin yüzünü güldürdü.

Gaziantep'te ilkbaharda yağan yağmur, fıstık üreticisinin yüzünü güldürdü. Kuraklık korkusu yaşayan çiftçiler yeşillenen dalların sevincini yaşıyor.

Bir sene var, bir sene yok yılı olarak ürün veren fıstıkta bu sene yok yılı olmasıyla çiftçiler az da olsa iyi bir rekolte almak için çabalarken, kışın beklenen yağmurların yağmamasıyla korku içinde bir dönem geçirdi. İlkbaharda yağan yağmurlarla çiftçiler rahat bir nefes aldı.

Kışın yağmursuz geçtiğini belirten Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, korkulanın olmadığını söyledi. Fıstıkların şuan için iyi olduğunu belirten Altun, "Küresel ısınmadan dolayı havalar sıcak gitti ve 12 aydan 2. aya kadar yağmur yağmadı o zaman korktuk ve eğer böyle giderse fıstıklara sıkıntı verir dedik ama ondan sonra yağmur ve kar yağınca fıstığı uyuttu şuanda fıstıklarımız güzel ve iyi bir rekolte bekliyoruz" dedi.

"İnşallah sonu gelir"

Fıstığın tamamen organik olarak yetiştirildiğini kaydeden Altun, "Bizim ovamızda ne kadar buğday, mısır ve sarımsak varsa dağlarımızda da fıstıklarımız var. Bizim buranın fıstığı bir yıl tutar bir yıl tutmaz bunun özelliği de budur. Burada ilaç atılmaz, organiktir dağda olduğundan dolayı. Atalarımızdan, babalarımızdan kalan fıstıklar. Buhar yağmurlarımız güzel oldu, fıstıklarımız güzel inşallah sonu gelir" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Fıstıkta korkulan olmadı
Fıstıkta korkulan olmadı
Fıstıkta korkulan olmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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