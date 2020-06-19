HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

FİSKOBİRLİK, "Çotanak" markalı ürünleri pazarlayacak

Ordu'da faaliyet gösteren bir firma ile Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) arasında "Çotanak" markalı ürünlerin pazarlanması için protokol imzalandı.

19.06.2020 19:10 | Son Güncelleme: 19.06.2020 19:55

Ordu'da faaliyet gösteren bir firma ile Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) arasında "Çotanak" markalı ürünlerin pazarlanması için protokol imzalandı.

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, Altınordu ilçesindeki Altaş Yağ Sanayisinde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, kendileri için Altaş ve Çotanak markalarının önem taşıdığını söyledi.

FİSKOBİRLİK'in geçmişte zor süreçlerden geçtiğini belirten Bayraktar, "Bu süreçte Altaş ailesinin çok önemli katkıları oldu. Geçtiğimiz süreçte bu ticaret olmasaydı FİSKOBİRLİK diye bir şey kalmayacaktı." dedi.

Bayraktar, FİSKOBİRLİK EFİT AŞ'nin pazarlama anlamında Türkiye'de tüm illerde örgütlenmiş bir kurum olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Önümüzdeki birkaç yılda Türkiye'de çok önemli birkaç firmadan biri olacak konuma gelecek. Çünkü büyüme trendimiz onu gösteriyor. Bu anlaşmayla amacımız hem istihdama yatırım yapmak hem FİSKOBİRLİK EFİT AŞ'yi Türkiye'de birkaç firma içerisine sokmaktır. Bu sinerjiyi daha da büyüterek bölgeye ve ülkeye önemli işler kazandıracağız. Bu işe katkı sunan herkese teşekkür ediyorum."

Altaş Şirketler Grubu yönetim kurulu üyesi Uğur Altaş ise yaptıkları çalışmalarla fabrikanın yenilendiğini ve ürünlerin de çeşitlendirildiğini ifade etti.

Pazarlama konusunda "ne yapabiliriz" diye düşündüklerini anlatan Altaş, "Yaptığımız bu anlaşma ile kurumsallaşalım, profesyonel şekilde yola devam edelim istedik. Çok mutluyuz. FİSKOBİRLİK'in çok iyi bir ağı var. Çotanak markasının çok iyi yerlere gideceğine eminiz." diye konuştu.

Bayraktar ile Altaş arasında, "Çotanak" markalı ürünlerin pazarlanması noktasında protokol imzalandı.

FİSKOBİRLİK, 'Çotanak' markalı ürünleri pazarlayacak

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor Ekonomi
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak Ekonomi
Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak Ekonomi
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi Ekonomi
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Ekonomi
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Antalyalı çiftçi, 1966 model traktöre aldığı fiyatın 3 katı masraf ederek hayalini gerçekleştirdi Ekonomi
Antalyalı çiftçi, 1966 model traktöre aldığı fiyatın 3 katı masraf ederek hayalini gerçekleştirdi
Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı
Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,85'den işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,85'den işlem görüyor
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
Yükselişini sürdüren altının gramı 384 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gramı 384 liradan işlem görüyor
TOKİ'nin 1 milyonuncu konutunun anahtarını ev sahibine Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
TOKİ'nin 1 milyonuncu konutunun anahtarını ev sahibine Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
BMW, 6 bin kişiyi işten çıkaracak
BMW, 6 bin kişiyi işten çıkaracak
Mersin'de oynayarak üretim yapan Romanlar, ürünlerini dünyanın dört bir yanına ihraç ediyor
Mersin'de oynayarak üretim yapan Romanlar, ürünlerini dünyanın dört bir yanına ihraç ediyor
Ziraat Bankası, bakanlıktan belgeli olan restoran ve kafelere 20 milyon liraya kadar kredi verecek
Ziraat Bankası, bakanlıktan belgeli olan restoran ve kafelere 20 milyon liraya kadar kredi verecek
Son Dakika: Çin ile yapılan swap anlaşması kapsamında ilk Çin yuanı fonlaması gerçekleştirildi
Son Dakika: Çin ile yapılan swap anlaşması kapsamında ilk Çin yuanı fonlaması gerçekleştirildi
Kilosu 360 liraya satılan çarkıfelek meyvesi Türkiye için büyük bir fırsat olacak
Kilosu 360 liraya satılan çarkıfelek meyvesi Türkiye için büyük bir fırsat olacak
70 bin TL'den başlayan fiyatlarla kamu lojmanları yeniden ihaleye çıkıyor
70 bin TL'den başlayan fiyatlarla kamu lojmanları yeniden ihaleye çıkıyor
Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek
Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek
AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzatacak
AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzatacak
Altının kilogramı 382 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 382 bin liraya yükseldi
Rusya Merkez Bankası faizi tarihin en düşük seviyesine çekti
Rusya Merkez Bankası faizi tarihin en düşük seviyesine çekti
Galericilerden araçlarını satmayı düşünenlere hayati uyarı: Parayı hesapta görmeden noterde imza atmayın
Galericilerden araçlarını satmayı düşünenlere hayati uyarı: Parayı hesapta görmeden noterde imza atmayın
Ekonomiye ilişkin 'torba teklif' Meclis'te kabul edildi! Kredi kartı sözleşmeleri artık elektronik ortamda yapılabilecek
Ekonomiye ilişkin "torba teklif" Meclis'te kabul edildi! Kredi kartı sözleşmeleri artık elektronik ortamda...
Evinde plastik şeritlerden çanta üretip 6 ülkeye satıyor
Evinde plastik şeritlerden çanta üretip 6 ülkeye satıyor
Koronavirüse rağmen Ümraniye, Sultangazi ve Beylikdüzü'nde konut satışları patladı
Koronavirüse rağmen Ümraniye, Sultangazi ve Beylikdüzü'nde konut satışları patladı
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Altının gram fiyatı 380,5 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 380,5 liradan işlem görüyor
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Emlak müşavirliği yasasıyla başkasının evini satmak isteyenlere 30 bin TL ceza kesilecek
Emlak müşavirliği yasasıyla başkasının evini satmak isteyenlere 30 bin TL ceza kesilecek
Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz
Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Hulusi Akar Mustafa Şentop Berat Albayrak Musa Farisoğulları
Magazin Alişan Sezen Aksu Kerimcan Durmaz Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Sergen Yalçın Nihat Özdemir Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Su Türk Alman Ankara
Şu an buradasınız: FİSKOBİRLİK, "Çotanak" markalı ürünleri pazarlayacak - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 20:23:13. #1.14#
title