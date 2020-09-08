FİSKOBİRLİK Başkanı Bayraktar: "Son 5 yıldır her sene katlanarak büyümeyi sürdürüyoruz"
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FİSKOBİRLİK Başkanı Bayraktar: "Son 5 yıldır her sene katlanarak büyümeyi sürdürüyoruz"

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, son 5 yıldır her sene katlanarak büyümeyi sürdürdüklerini bildirdi.

FİSKOBİRLİK Başkanı Bayraktar:
08.09.2020 18:01 | Son Güncelleme: 08.09.2020 18:04

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, son 5 yıldır her sene katlanarak büyümeyi sürdürdüklerini bildirdi.

Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, yeni mahsul fındık alımlarını sürdürdüklerini, üretici ve ortaklardan çok ciddi talep gördüklerini belirtti.

Bu yıl çok ciddi hedeflerinin bulunduğunu, bu doğrultuda üretici ve ortaklarla birlikte faaliyetlerin hız kesmeden sürdürüldüğünü aktaran Bayraktar, piyasanın 25 ile 50 kuruş üzerinde uyguladıkları fiyat politikasından dolayı üretici ve ortaklardan olumlu dönüş aldıklarını da vurguladı.

Bayraktar, peşin veya emanet sistem şeklinde alım yapıldığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Üreticilerimiz isterlerse ürünlerinin bedelini peşin olarak alabilirler. Evrak ve kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra üreticilerimizin ve ortaklarımızın ürün bedelleri anında beyan ettikleri banka hesabına yatırılmakta. Ayrıca fındıklarını emanet olarak da FİSKOBİRLİK'e teslim edebilirler. Ürünlerini emanet teslim eden üretici ve ortakların ürün bedelleri de diledikleri zaman beyan ettikleri banka hesabına yatırılacaktır."

Üretici ve ortakların FİSKOBİRLİK'e sahip çıkmasının kendilerini ziyadesiyle mutlu ettiğini belirten Bayraktar, şöyle devam etti:

"Üreticilerimizin ve ortaklarımızın FİSKOBİRLİK'ten beklentilerini biliyoruz ve çalışmalarımızı da bu doğrultuda devam ettiriyoruz. Son 5 yıldır her sene katlanarak büyümeyi sürdürüyoruz. Fındık üreticilerinin alın terine değer katmak adına, sadece bu yıl içinde entegre tesisimizin çalışma kapasitesini 3 kat artırdık. Ancak bunları yeterli görmüyoruz. Nihai hedefimiz, yeni yatırımlar ve Ar-Ge çalışmalarımızla Türk fındığını ve üreticisini hak ettiği konuma getirmektir."

Kaynak: AA

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