FIS Uluslararası Alp Disiplini Anadolu Kupası devam ediyor
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FIS Uluslararası Alp Disiplini Anadolu Kupası devam ediyor

16.12.2020 12:29 | Son Güncelleme: 16.12.2020 12:34
FIS Uluslararası Alp Disiplini Anadolu Kupası devam ediyor

Erzurum'da düzenlenen "FIS Uluslararası Alp Disiplini Anadolu Kupası" yarışları devam ediyor.

Erzurum'da düzenlenen "FIS Uluslararası Alp Disiplini Anadolu Kupası" yarışları devam ediyor.

Türkiye Kayak Federasyonunun faaliyet programında yer alan ve Palandöken Kayak Merkezi'nde dün başlayan sezonun ilk resmi organizasyonu kıyasıya mücadelelerle sürüyor.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, İran'ın da katılımıyla katılımcı ülke sayısının 10, sporcu sayısının da 40'a yükseldiğini belirterek, "Bugün hava da çok güzel. Pandemiye yönelik tedbilerimizi gün geçtikçe daha da arttırıyoruz. Şimdilik her hangi bir problemimiz yok. Yarışmalarımızı verimli bir şekilde yapacağız. İnşallah sezon boyunca bu tedbirlerimizle birlikte herhangi bir sıkıntı olmadan sezonu bitireceğiz." ifadelerini kullandı.

Organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra Ukrayna, Özbekistan, Kosova, Kırgızistan, Kazakistan, Hindistan, Pakistan, Doğu Timor, Fas ve İran'dan sporcular mücadele ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya

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