Fırtına, Türkiye Kupası'nda dolu dizgin! Trabzonspor, Denizlispor'u eleyerek çeyrek finale yükseldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fırtına, Türkiye Kupası'nda dolu dizgin! Trabzonspor, Denizlispor'u eleyerek çeyrek finale yükseldi

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:
Fırtına, Türkiye Kupası'nda dolu dizgin! Trabzonspor, Denizlispor'u eleyerek çeyrek finale yükseldi

Türkiye Kupası son 16 turu maçında Trabzonspor, deplasmanda Denizlispor'u 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golü 77. dakikada, yeni transfer Kouassi attı.

Trabzonspor ile Denizlispor, Türkiye Kupası son 16 turunda Denizli Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer mücadeleyi 2-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Fırtına, Türkiye Kupası'nda dolu dizgin esiyor! Trabzonspor, Denizlispor'u eleyerek çeyrek finale yükseldi

YENİ TRANSFER GALİBİYETİ GETİRDİ

Karşılaşmaya oldukça etkili başlayan Trabzonspor 8. dakikada Hüseyin Türkmen'le 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla geçilirken 58. dakikada Denizlispor'da Mustafa Çeçenoğlu sahneye çıktı ve mücadeleye dengeyi getiren golü kaydetti. Bordo-mavililerin yeni transferi Kouassi, 77. dakikada takımına galibiyeti getiren golü attı ve Trabzonspor mücadeleyi 2-1 kazanarak Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Haberler.com - Spor

Denizlispor, Trabzonspor, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title