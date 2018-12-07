Fırtına dolayısıyla balıkçılar 3 gündür halat çözemiyor

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde balıkçılar fırtına dolayısıyla 3 gündür limana bağlı kaldı.

Denize açılamayan denizciler, fırtınanın kısa sürmesi dileğinde bulunarak, fırtınanın uzun süre devam etmesinin balık fiyatlarına da yansıyabileceğini dile getirdi.

Erdemli Balıkçı Barınağında bulunan balıkçılardan Mustafa Demirbaş, "Ortalama 3 gündür, Akdeniz Bölgesinde olumsuz hava şartlarından dolayı denize çıkamıyoruz. Tabi bizleri kötü etkiledi. İnsanlar en kısa sürede bu durumun normale dönmesini ve denize açılmayı ümit ediyor" dedi.

Fırtınalı dönemi genelde bakım ve onarımla geçirdiklerini ifade eden Demirbaş, "Fırtınalı dönemde kayıklarımızın arızaları, motor bakımı, ağlarımızla ilgileniyoruz. Denizcilerimiz ailelerini görüyor, istirahat ediliyor. Havanın yatışmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Demirbaş, "Teknemiz denize çıkarsa para kazanıyoruz. Çıkmadığı takdirde bekliyoruz, bu balıkçılık. İnşallah daha uzun sürmez aksi takdirde, balık fiyatlarına da etki eder. En kısa sürede havanın düzelmesini ve denize açılmayı bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Balıkçılardan Fatih Kızıl ise, "3 gündür yatıyoruz ve daha devamı varmış. Yattığımız sürece de ağlarımızı tamir ediyoruz. Makinelerin arızalarını gideriyoruz. Havanın düzelmesini bekliyoruz" dedi.