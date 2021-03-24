Fırsatçılar yine işbaşında! Bazı tekstil firmaları doları fırsat bilip yüzde 30 zam yaptı
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Fırsatçılar yine işbaşında! Bazı tekstil firmaları doları fırsat bilip yüzde 30 zam yaptı

24.03.2021 12:03 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:34
Fırsatçılar yine işbaşında! Bazı tekstil firmaları doları fırsat bilip yüzde 30 zam yaptı

Son dakika haberi: Dolar düşünce indirim için sessizliğe bürünenler kurda gerçekleşen her yükselişi zama çeviriyor. Kur fırsatçıları bu kez tekstilde sahneye çıktı. Hafta sonu Asya piyasalarında yaşanan dalgalanmayı bahane ederek, pazartesi sabahı etiketleri değiştirip yüzde 30 zam yaptılar.

Her kur hareketinde sahneye çıkanlar yine fırsatı kaçırmadı. Hafta sonu kurda yaşanan dalgalanma nedeniyle pazartesi sabahını zor eden fırsatçıların ilk işi etiket değiştirmek oldu. Özellikle iç piyasaya üretim yapan, kendini butik ya da küçük üretici olarak adlandıran bazı firmalar pazartesi günü kurdaki dalgalanmayı bahane ederek fiyatlarına ortalama yüzde 30 zam yaptı. Bu firmaların bayiliğini yapan perakende mağazaları ise duruma tepkili.

Geçen yıla göre alış fiyatlarının yüzde 50 ila 100 arasında zamlandığını belirten perakende mağaza sahipleri, "Bunda kur etkisi var. Onların da hammadde alış fiyatları yükseldiği için fiyat artışını normal karşıladık. Ancak cumadan pazartesiye fiyat artışı normal değil çünkü ellerinde var olan ürünlerin fiyatlarını artırmak istiyorlar. Buna gerekçe ise yeni ürün alamayacakları yönünde. Ancak bu iş ahlakına uygun değil" şeklinde duruma isyan ediyor. Özellikle iç piyasaya yönelik üretim yapan bazı küçük firmaların bu tür kur hareketinde fiyat artışına gidebildiğini belirten sektör temsilcileri de, bunun doğru olmadığını ancak tüm sektörü de kapsamadığını vurguluyor.

İŞ AHLAKI OLMALI

Tekstil sektöründe çocuk kıyafetleri üzerine perakende satış yapan bir mağaza sahibi, "Bize ürün tedariki yapan birçok firma cuma günü verdiği fiyatları pazartesi günü 'güncelleme' diyerek yeniden attı. Cuma günü seçtiğim ve ürün teslimiyle kalan ödemeyi yapacağım firma arayıp benden ilave ödeme istedi. Bu resmen fırsatçılık. Ticaret ahlakı diye bir şey olmalı" ifadelerini kullandı. Yine butik ürünler satan bir başka mağazanın sahibi de, geçen hafta ürün seçip, ön ödeme yaptıkları üreticilerin hafta başında fiyat artırmaya kalktığını söyledi.

KİMSEYE FAYDASI YOK

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe, kurdaki her hareketin fiyatlara yansıtılmasının doğru olmadığını belirterek, "Kurdaki hareket hammadde fiyatlarını dolar bazında yüzde 50 artırdı. Ancak ihracatta anlaşma maddelerine de riayet etmek zorundayız. Bu tür ani fiyat artışları fırsatçılık. Bunun kimseye faydası yok" dedi.

SEKTÖRÜ KAPSAMIYOR

TOBB Konfeksiyon ve Hazırgiyim Sanayi Meclis Başkanı Şeref Fayat, bazı küçük üreticilerin maliyet hesaplarını doğru yapamadığını belirterek, "Buna istinaden kurdaki hareketi fiyatlarına yansıtıyorlar. Büyük üreticiler risk analizi yapıp, liste fiyatlarını buna göre belirler. Çok küçük ve iç piyasaya üretim yapan, maliyet hesaplarını doğru yapamayan firmalar bu tür anlık hareketlere gidebiliyor. Yani bu tür anlık hareketler tüm sektörü kapsamıyor. Hatta sektörün çok küçük bir bölümü" dedi. Konfeksiyon hammaddesinde dolar bazında yüzde 30-40 fiyat artışının olduğunu belirten Fayat, "Bir de konteyner krizi nedeniyle de ürün bulmakta zorluk yaşanıyor. Yani ürünü pahalı almak isteseniz de ulaşmakta zorluk yaşıyorsunuz" dedi.

ÖZEL SÖZLEŞME YAPILIYOR

BİRLEŞMİŞ Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, piyasadaki hammadde fiyatlarının tamamen dolara endeksli olduğunu belirterek, kurdaki hareket nedeniyle ödeme modellerinin değişmeye başladığını söyledi. Nakliye firmalarındaki ödeme sistemlerinin tekstil sektöründe de hayata geçmeye başladığını anlatan Öncel, "Artık üreticiler 2-3 ay vade yapacaksa özel bir sözleşme yapıyor. Faturayı o günkü dolar bazı üzerinden TL olarak hesaplayıp kesiyor. Kura göre hareket edilmesi istenmiyorsa da peşin ödeme talep ediliyor. Konteyner taşımacılığı yapılan firmalarda da benzer model uygulanır" diye konuştu. (Sabah)

Haber Yorumları (2)
DANK: Doları yükseltiren suçlu. Her şeyi ithal ederek dolarla fiyatlandıran değil
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SEKOCAN: ALLAH BELALARINI VERSİN KUR DÜŞÜNCE NİYE İNDİRİM YAPMIYORLAR YAZIKLAR OLSUN
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