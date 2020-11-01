Fırsatçı her yerde aynı! Deprem sonrası İzmir'de ev kiraları arttı
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Fırsatçı her yerde aynı! Deprem sonrası İzmir'de ev kiraları arttı

01.11.2020 14:11 | Son Güncelleme: 01.11.2020 14:27

İzmir'deki deprem sonrası birçok vatandaş yeni ve daha güvenli ev arayışına girdi. Kiralık evlere yaşanan talep sonrası bazı bölgelerde ev sahiplerinin fırsatçılık yaparak kira fiyatlarını artırdığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz cuma günü İzmir'de 6.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde 17 bina yıkıldı. Halen binaların enkazında arama kurtarma faaliyetleri sürdürülüyor, enkaz altındakilerin ailelerinin de umutlu bekleyişleri devam ediyor. Depremde 55 kişi hayatını kaybederken 896 vatandaşımız ise yaralandı. Birçok bina ise ağır ve orta hasarlı raporunun ardından vatandaşların can güvenliği nedeniyle kullanımı yasaklandı.

KİRALIK EV TALEPLERİ ARTTI

Bu durumun ardından depremzedeler; kentte geçici olarak kurulan çadırlar, okullar, spor salonları, camiler ve misafirhanelerde konaklamaya başladı. Sıcak havalardan soğuk havalara geçişin yaşandığı şu günlerde zorluk yaşayanlar, barınmak için kiralık ev aramaya başladı.

EV KİRALARI ARTTI

Bazı deprem fırsatçıları ise durumdan faydalanmanın yolunu seçti. Kiralık evlere talebin artması üzerine İzmir'de bazı bölgelerde kiralık evlerin fiyatları artış gösterdi. Ev sahiplerinden insaflı olmasını isteyen vatandaşlar, yetkililerin de bu duruma el atarak önlem alması talebinde bulundu.

Fırsatçı her yerde aynı! Deprem sonrası İzmir'de ev kiraları arttı
Fırsatçı her yerde aynı! Deprem sonrası İzmir'de ev kiraları arttı
Fırsatçı her yerde aynı! Deprem sonrası İzmir'de ev kiraları arttı
Haber Yorumları (16)
SERKAN55: Gözünüzü toprak doyursun,aç köpekler.
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FETİH1453: İnsan olun biraz insan..
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ALLAH AKIL FİKİR VERSİN: Aktif faylar üstüne çok katlı kulevari binalar yapmak akıl tutulması gibi !
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