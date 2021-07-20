Fırat Arslan, dünya şampiyonluk eleme maçına çıkıyor
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Fırat Arslan, dünya şampiyonluk eleme maçına çıkıyor

Fırat Arslan, dünya şampiyonluk eleme maçına çıkıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan, WBA dünya şampiyonluk eleme maçına çıkıyor.

Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan, WBA dünya şampiyonluk eleme maçına çıkıyor. Hüseyin Cinkara ise IBO Avrupa şampiyonluğu için ter dökecek.

24 Temmuz Cumartesi gecesi Almanya Göppingen Fırat Arslan Sportcenter'de Eduardo Acosta ile karşı karşıya gelecek olan Fırat Arslan, bu karşılaşmayı kazanması durumunda dünya şampiyonluğu maçı yapma hakkını elde edecek. Önemli bir maça çıkacağını ifade eden başarılı boksör, "Karşılaşmayı daha büyük bir salonda yapmak isterdik ancak Korona tedbirleri nedeniyle buna izin verilmiyor, bu yüzden kendi spor salonumuzda gerçekleştirme kararı aldık. Maça çok iyi hazırlandım. Arjantinli rakibim R. Eduardo Acosta, defalarca Güney Amerika şampiyonluğunun yanı sıra, Arjantin şampiyonlukları yaşamış olan başarılı bir isim. Fakat kendime güveniyorum ve bu maçı alacağıma inanıyorum" dedi. Genç boksörlerden Hüseyin Cinkara'nın potansiyelli bir isim olduğunu da söyleyen Fırat Arslan, "Hüseyin, cesur ve yetenekli bir boksör. Kendisinin menajerliğini de üstlendim. İleride çeşitli federasyonlarda büyük kemerler için maç yaptırmayı planlıyoruz. Bundan sonraki süreçte daha sert rakiplerin karşısına çıkararak dünyanın zirvesine tırmanışını hızlandıracağız. Ayrıca bu boks galasının tüm promotörlük işlemlerini gerçekleştiren genç promotörümüz Deniz Gemici Serrano da dünya boks arenasında büyük bir başarı ile ilerliyor. Galamızdaki tüm rakiplerin organizasyonlarını yapan Deniz'in, gelecekte dünya boks arenasında başarılı galalara imza atacağına inanıyorum" açıklamasını yaptı. Basın danışmanı Vedat Alyaz da Cinkara'nın bugüne kadar çıktığı 15 maçı da kazandığını söyleyerek, "Bunların 12'sini nakavtla sonlandırdı. Rakibimiz Arnavut kökenli Erdogan Kadriya, 16 maçın 10'unu nakavtla olmak üzere kazanmış ve 3 de yenilgisi olan bir isim. Almanya adına ringe çıkan rakip özellikle sert yumruklarıyla tanınıyor. Gecede ayrıca ağır sıklet boksörlerimizden Ali Kıydın, Erdinç Delibaltaoğlu ve Muhammed Bektaş da mücadele verecek" dedi. - İSTANBUL

Fırat Arslan, dünya şampiyonluk eleme maçına çıkıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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