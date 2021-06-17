Firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın yeni otelinin bulaşıklarını yıkadığı görüntüler gündem oldu
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Firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın yeni otelinin bulaşıklarını yıkadığı görüntüler gündem oldu

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Suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları sonrası gündeme gelen firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın açmayı planladığı yeni otelinde bulaşıkları yıkadığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Korkmaz, "SBK eski mesleğine geri döndü" notuyla yayınlanan videoda, "Bulaşıkçı kaçmış, o yüzden bulaşıkları yıkama görevi benim" ifadesini kullanıyor.

Hakkında çıkan suçlamalarla ilgili Türkiye'ye dönmesi beklenen firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz yeni açmayı düşündüğü otelinin bulaşıkhanesinde biriken bulaşıkları yıkadı. O anlara ilişkin video sosyal medyada paylaşıldı.

"MESAİ BİTTİ, TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Korkmaz videoda yanında bulunan bir kadının sözlerine, "Bulaşıkçı kaçmış, o yüzden bulaşıkları yıkama görevi benim. Evet bugün bulaşıklarımızı temiz yıkadık. Mesai bitti. Teşekkür ediyorum hepinize" diyerek karşılık verip gülüyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın bulaşık yıkadığı görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılırken, çok sayıda kullanıcı da görüntülerle ilgili yorumlarda bulundu.

12 GAZETECİYİ MAAŞA BAĞLADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Sezgin Baran Korkmaz'ın elinde 12 gazeteciye ait ses kaydı bulunduğu ve bu isimleri maaşa bağladığı iddia edilmişti. Baran Korkmaz ise gazeteci Uğur Dündar'a yaptığı açıklamada 12 gazeteci iddialarını yalanlamış ve elinde yalnızca Habertürk sunucusu Veyis Ateş'le ilgili tapeler bulunduğunu söylemişti.

Firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın yeni otelinin bulaşıklarını yıkadığı görüntüler gündem oldu
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Haber Yorumları (1)
HÜSEYİN CİVELEK: Duygu sömürüsü yapmakta birinciyiz.Kazanan vergisini ödeyecek.Devletimizi bizim insanımız dolandırıyor.Kamu hassas olmalı,kim olursa olsun vergiyi ödeyecek.Ìnşallah neslimiz hayırlı olurda hesabını sorarlar
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