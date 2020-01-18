: Firari FETÖ'cü Hakan Şükür: Dolandırıldım, tüm birikimim gitti

18.01.2020 14:44 | Son Güncelleme: 18.01.2020 16:39

Geçtiğimiz günlerde UBER şoförlüğü yaptığı haberleriyle gündeme gelen firari FETÖ'cü Hakan Şükür, YouTube'da yayınladığı videoda özel yaşantısıyla ilgili yaptığı açıklamada güvendiği dostları tarafından dolandırıldığını ve tüm varlığını kaybettiğini öne sürdü.

İşte FETÖ'cü Şükür'ün açıklamalarından kesitler;

"Burada da hem onu da söyleyeyim arkadaşlar, onunla ilgili de bir soru gelmiş. Amerika'da yaşarken çok güvendiğiniz arkadaşlarınızla dolandırılmaya varan şeyler yaşadım ben. Bunun ismi onlar adına dolandırma mı? Onlar ticaret diyorlar, ben dolandırma diyorum. Yani bir işi bilmemek veya bir işin sıkıştığı anda parasını kullanmak dolandırıcılıktır.

"YANLIŞLAR YAPTIK, KAYBETTİK"

Ben buraya kendi çapımda çocuklarımın sigortasını bozarak, İsviçre'de biraz da birikimimizi getirmiştik. Bunların hepsini biz kaybettik. Esnaflık bilmediğimiz için, lisan bilmediğimiz için bazı hatalar yaptık, yanlışlar yaptık kaybettik.

"SINAV İÇERİSİNDE SINAV"

Bunların içerisinden çıkabilmek çok zor. Yani bir tarafta ciddi sıkıntılar yaşıyorsunuz, Türkiye'den gelmişsiniz, ayakta kalmaya çalışıyorsunuz, güvendiğiniz insanlarla bir şey yapalım derken bir de onlardan tokadı yiyorsunuz. Sınav içerisinde sınav derler ya öyle bir şey. Bunları yaşamak beni ve ailemi tabi ki çok yıprattı. İçe kapandık. Kimseyle görüşmüyoruz. Çocuklarımızın eğitimine kendimizi adadık."

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