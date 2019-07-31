Fiorentina, Kevin-Prince Boateng'i kadrosuna kattı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Fiorentina, Ganalı forvet oyuncusu Kevin-Prince Boateng'i Sassuolo'dan transfer etti.

31.07.2019 15:58
Fiorentina, Kevin-Prince Boateng'i kadrosuna kattı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Fiorentina, Ganalı forvet oyuncusu Kevin-Prince Boateng'i Sassuolo'dan transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 32 yaşındaki Ganalı milli futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı. Fiorentina'nın, Boateng'in bonservisi için Sassuolo'ya ne kadar ödeme yaptığı paylaşılmadı.
Sassuolo'nun geçen sezonun devre arasında Barcelona'ya kiraladığı Boateng, daha önce Hertha Berlin, Tottenham, Borussia Dortmund, Portsmouth, Genoa, Milan, Schalke 04, Las Palmas ve Eintracht Frankfurt kulüplerinde oynadı.

Kaynak: AA
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