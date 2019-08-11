Fiorentina - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fiorentina GS maçı şifresiz mi?

11.08.2019 17:43

Fiorentina - Galatasaray maçı, sarı kırmızıların yeni sezon öncesi son hazırlık maçı olacak. Fatih Terim'in 2000li yılların başında teknik direktörlüğünü yaptığı Fiorentina, sahasında Galatasaray'ı ağırlıyor. Sarı kırmızıların resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre maçın kadrosu belli oldu. Kadroda yeni transfer Emre Mor'un yer alması gözlerden kaçmadı. Taraftarlar ise Fiorentina - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda merak ediyor. Peki Fiorentina - GS maçı şifresiz mi?

FIORENTINA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu öncesi İtalya takımlarından ACF Fiorentina ile özel müsabakada karşılaşacak. İtalya'nın Floransa kentinde bulunan Artemio Franchi Stadı'ndaki mücadele, 11 Ağustos Pazar TSİ 22.00'de başlayacak. Maç Spor Smart kanalından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY'IN FİORENTİNA MAÇI KADROSU

Galatasaray'ın Fiorentina maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Jean Michaël Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Batuhan Şen, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Konstantinos Mitroglou, Mbaye Diagne, Emre Mor.

GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇI KARNESİ

19/07/19 RB Leipzig 3-2 Galatasaray

25/07/19 Augsburg 4-1 Galatasaray

28/07/19 Bordeaux 1-3 Galatasaray

03/08/19 Galatasaray 2-1 Panathinaikos