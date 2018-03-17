Fındık Destek Ödemeleri Nisan Ayında Yapılacak

AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak, fındıkta Alan Bazlı Gelir Desteği ödemelerinin Nisan ayı içerisinde başlayacağını açıkladı.

Milletvekili Çanak, üreticinin serbest piyasa şartlarında mağdur olmaması için hükümet tarafından 9 yıldır uygulanan fındık Alan Bazlı Gelir Desteği ödemelerinin bu yıl Nisan ayı içerisinde gerçekleştirileceğini söyledi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde ödemelerin 6 Nisan'da başlayacağına ilişkin karar alındığını belirten Çanak, "Şu anda 6 Nisan tarihine karar verildi. 6 Nisan'da başlamasa bile Nisan ayının ikinci haftasında yapılacak" dedi.

Üreticilerin TC kimlik numaralarının son rakamlarına göre yapılacak ödemelerin 6 gün süreceğini belirten Çanak, "2018 yılı fındık alan bazlı gelir desteğinden yararlanmak amacıyla Türkiye genelinde fındık üretimi yapılan 16 il 123 ilçe toplam 850 milyon lira destek alacak. Dekar başına 170 lira ödenecek olan bu destek ödemelerinde Ordu ili 281 milyon lira ile en büyük payı alacaktır" diye konuştu.

Fındık üreticilerine büyük destek sağlayan ödemelerin şehir ekonomisine de büyük bir katkıda bulunduğunu anımsatan Milletvekili Çanak, şunları kaydetti: "Fındık üreticilerine 2009 yılından beri ödenen Alan Bazlı Gelir Desteği bu sene de devam ediyor. Her yıl yaklaşık 120 bin Ordulu hemşehrimizin başvurduğu alan bazlı gelir desteği ile Ordu'ya bu yıl sadece Nisan ayında 281 milyon lira gibi önemli bir nakit akışı sağlanacak. Bu destek hem fındık üreticimizi koruyor hem de şehir ekonomisine doping etkisi yapıyor." - ORDU