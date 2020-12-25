Fındık alım tarihinin uzatılması üreticiyi sevindirdi

Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Üyesi Levent Şahin Başaran, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) fındık alım süresini 30 Nisan 2021'e kadar uzatmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Başaran, AA muhabirine, alınan kararın doğru ve olumlu yönde olduğunu söyledi.

TMO'nun fındık alımını uzatmasındaki katkılarından dolayı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'a teşekkür eden Başaran, "Öncelikle üretici olarak TMO'nun almış olduğu bu kararı olumlu karşılıyoruz. Böyle bir karar alınması üreticide güven oluşturdu ve üreticinin mahsulünü değerlendirebileceği bir kapı açık kaldı." dedi.

Fındık fiyatlarında da revizyona gidilmesi gerektiğini ifade eden Başaran, "Temennimiz; fındık alımının uzamasıyla beraber fiyatların revize edilmesiydi. Yine de üreticinin memnuniyeti kazanılmıştır. Fakat yine de geç kalınmış değil, fiyatlarda değişiklikler yapılabilir. Bu konuya yeni yılda umutlu bakıyoruz." diye konuştu.

Geçen sezona göre bu sezonda üreticinin daha güvenli bir ortamda fındığını sattığını aktaran Başaran, fındık üreticisinin sahipsiz bırakılmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş