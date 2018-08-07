Fındığı, Karadeniz Sahil Yolu Kenarında Kurutuyorlar

KARADENİZ Bölgesi'nde üreticiler, bahçelerinden topladıkları fındıkları satış öncesi Karadeniz Sahil Yolu'ndaki kaldırımlara ve ceplere sererek, kurutmaya başladı. Trabzonlu fındık üreticileri, henüz açıklanmayan taban fiyatın ise ilan edilmesini bekliyor. Sıcak havada, güneşin altında ürünlerini kurutmaya çalışan üreticiler, fındık fiyatının en az 12- 15 lira olarak açıklanmasını bekledikleri söyledi.

Dünya fındık üretiminin yaklaşık yüzde 70'inin sağlandığı Türkiye'de, fındık hasadına başlandı. Karadeniz Bölgesi'nin önemli geçim kaynağı olan fındık için Trabzon'da horonla başlanan hasat dönemi de sürüyor. Üreticiler, bahçelerinden topladığı fındıkları satış öncesi Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki kaldırımlara ve ceplere sererek, kurutmaya çalışıyor. Bölgede geçen hafta başlanan hasat, havanın zaman zaman yağmurlu olması nedeniyle zor geçerken, üreticiler ise Toprak Mahsulleri Ofisi'nce (TMO) fındık için açıklanacak taban fiyatı merakla bekliyor. Hasada erken başlanan sahil kesimlerindeki üreticiler de fındıklarının geçen yıla oranla az ama kaliteli olduğunu belirtti. Yaz sıcağında, güneşin altında ürünlerini güçlükle kurutmaya çalışan üreticiler, fındıkta açıklanacak fiyatın 12 ile 15 lira arasında olmasını bekliyor.

'FINDIK ZAHMETLİ OLDU'

Bahçesinden toplanan fındığa seçme ve kurutma işlemi yapan Kemalettin Ustaömer, fındığını ne zaman para ederse o zaman satacağını söyledi. Ustaömer, "Fındığın bu sezon ancak 3'te 1'i oldu. Eskiden 2,5- 3 ton yapardım, bu sene 1 ton fındığım oldu. Fındığı 15 liraya satarsak bizim için iyi olur. Ne kar ne zarar. Fındık zahmetli oldu, oldu ama Allah vermedi. Don yaktı fındığı. 3 ton yapacaktık, 1 ton oldu. Fındığı patoza vurdum, çürüğünü seçiyoruz; kurutup, teslim edeceğiz. Ben fındığı tüccara vermeyi düşünüyorum. Ne zaman para ederse o zaman satacağım" dedi.

'ESKİDEN FINDIKLA DÜĞÜN YAPILIRDI'

Üreticilerin, eskiden fındıktan kazandığı paralarla düğünlerini yaptığını anlatan Nuri Öksüzoğlu ise açıklanacak fiyatın yaklaşık 3 dolar olması gerektiğini ve bunun da üreticinin maliyetini ancak karşılayacağını söyledi. Öksüzoğlu, "Bu yıl fındık kalite olarak güzel ama rekolte olarak çok düşük. Hükümetimizin ya da ziraat odalarımızın tahmin ettiği rekoltenin çok altındadır. Eskiden insanımız, bu bölgenin insanı fındıkla düğününü yapardı, evini yapardı, çoluk çocuğunu evlendirirdi. Şimdi ise öyle bir şey yok. Şimdiki fiyatlara bakarsak fındık maliyetini doldurmuyor. Yevmiyecilerin günlük fiyatları ortalama 110, 120 lira civarında. Bu, ancak maliyetini kurtarıyor. Hükümetimiz, devletimiz buna güzel bir fiyat verirse vatandaşımızın yüzü güler; ümidindeyiz. Beklentiler 13, 14 hatta 15 lira olması yönünde ama 3 dolar seviyesinde olsa çok daha makul olur. İnsanımız bu fiyata ancak maliyetini kurtarır" diye konuştu.

Üretici Yalçın Bayram da fiyatları merakla beklediklerini dile getirerek, "Fiyat olarak beklentimiz var. Özellikle Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bir an önce müdahale etmesi gerekiyor; çünkü serbest piyasaya bırakıldı. Şu anda hasadımız sürüyor. Bir yandan da fiyatı da bekliyoruz. İnşallah fiyatı da en yakın zamanda açıklarlar. Hem bize hem tüm üreticilerimize hayırlı olsun. Hasada horonla başlamıştık, inşallah fiyat da horon gibi hep yukarıya oynar" dedi.

'TEK DÜŞÜNCEMİZ FİYAT'

Bahçede fındık toplayan Fatma Demirtaş ise fındıkta iyi fiyat açıklanması yönünde temennilerinin olduğunu söyledi. Sezondan umutlu olduklarını belirten Demirtaş, "İnşallah iyi bir fiyat alırız. Yorucu bir iş, kolay değil. Tek düşüncemiz fiyat. Devletimizden artık fiyata güzel bir şeyler bekliyoruz" diye konuştu.

- Trabzon