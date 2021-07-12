Finalleri kaybeden 4 takım 3. Lige alınmak için TFF'ye başvurdu
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Finalleri kaybeden 4 takım 3. Lige alınmak için TFF'ye başvurdu

Finalleri kaybeden 4 takım 3. Lige alınmak için TFF'ye başvurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Aralarında Diyarbakırspor'un da bulunduğu takımlar sıkıştırılmış takvim ile oynatılan Bölgesel Amatör Liginde mağdur olduklarını dile getirerek 3. Lig'e alınmak için Türkiye Futhol Federasyonu'na başvurdu.

Aralarında Diyarbakırspor'un da bulunduğu takımlar sıkıştırılmış takvim ile oynatılan Bölgesel Amatör Liginde mağdur olduklarını dile getirerek 3. Lig'e alınmak için Türkiye Futhol Federasyonu'na başvurdu.

Finalleri kaybeden takımların başvurusuna Diyarbakırspor'u finalde yenerek 3. Lig'e yükselen 76 Iğdır Belediyespor da destek verdi. Bölgesel Amatör Futbol Ligi final maçlarını kaybeden takımlar pandemi nedeniyle sıkıştırılmış takvim ile oynatılan ligde mağdur olduklarına vurgu yaparak 3. Lig'e alınmak için Türkiye Futbol Federasyonu'na ortak açıklama ve yazı ile başvurdu. Kulüplerin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bildiğiniz üzere sıkıştırılmış bir sezon zorlu bir statü ile bizler 8 takım olarak 2020-2021 sezonunda Bölgesel Amatör Ligi finallerine kaldık. Bu süreçte hepimizin ortak fikri 3 haftada 1 oynanan 9 maçlık statüde hepimizin 3. Lig'e çıkmayı hak ettiğidir. Kamp dönemi sonrasındaki belirsizlik, sıcak hava şartlarında pandemi koşullarının da etkisi ile futbolcularımızın çok zorlu hızlandırılmış bir ligde mücadele etmesi, 3 gün arayla maçların oynanması. Bölgesel Lig olması nedeni ile ulaşım koşullarının dahi çok zor olması, birçok futbolcumuzun sakatlanması, ciddi kariyer sıkıntıları yaşaması ve bunca olan zorlu şartlara rağmen emek harcayan takımların hak etiği noktaya gelmesi gerektiğini. Finalist olan takımlar olarak tüm bu zorlu mücadeleyi göğüsleyen Türk gençliğine kazandırılması gerektiğine inandığımız genç kardeşlerimizin ve kazanan kaybeden herkesin profesyonel ligi hak ettiğini düşünüyoruz. Yeni sezonla birlikte 3. Ligden 16 takım düşürülme kararı alınmıştır. Değerli yöneticilerimiz, biz finale kalan 8 takım yöneticileri ve başkanlarının, değerli başkanlarımızdan ricası, pandemi koşullarında, olağanüstü şartlarda oynanan ligin hepimizin hak ettiği 3. Lige çıkmasıdır. Bu konuda ki hassasiyetinize ve verilecek her karara tüm takımlarımızın saygı duyacağının bilinmesini, hepimize hayırlı olmasını dileriz". - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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