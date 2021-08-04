Tokyo'da finale çıkıp tarih yazan Busenaz Sürmeneli, yangın çıkaranlara seslendi: Biz bir ölür bin diriliriz
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Tokyo'da finale çıkıp tarih yazan Busenaz Sürmeneli, yangın çıkaranlara seslendi: Biz bir ölür bin diriliriz

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2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 69 kiloda finale çıkan Busenaz Sürmeli, kazandığı büyük zaferin sevincini içindeki acı nedeniyle yaşayamadı. Ülkemizdeki yangın felaketlerinden dolayı çok buruk olan Buse, soyunma odasına doğru giderken, "O madalya gelecek ülkemize. O yangınları çıkaranlar; biz bir ölür bin diriliriz" ifadelerini kullandı, gönülleri fethetti.

Tokyo Olimpiyatları'nda okçulukta altın madalya kazanan Mete Gazoz'dan sonra yine sevinç yaşamaya hazırlanıyor. Busenaz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeli, boksta finale yükseldi. 69 kiloda finale çıkan Sürmeneli, maçın ardından yaptığı konuşmayla gönülleri fethetti.

İşte Busenaz Sürmeneli'nin sözleri:

"BAYRAĞIMIZ İÇİN SAVAŞIYORUM"

"Benim maçlarım genelde ülkenin zor zamanlarına denk geliyor. Böyle olunca da bayrağımız için farklı savaşıyorum. Beni destekleyen, dua eden herkese teşekkür ederim. Hayallerimin finaline çıkacağım. Ben asla pes etmem.

Finale çıkan Busenaz'ın aklında da kalbinde de ülkemiz var: O yangınları çıkaranlar, biz bir ölür bin diriliriz

"TEBESSÜM ETTİRMEK İSTİYORUM"

Tam 13 senedir; sabah akşam, gece gündüz bunun için çalışıyorum. Sakatlıklar, yaşadığım psikolojik sıkıntılar… Her şey burası içindi. Ben, Türkiye'ye altın madalya getirmek istiyorum. İnsanlara biraz olsun tebessüm ettirebileceksem, ne mutlu bize.

"O MADALYA GELECEK"

O madalya gelecek ülkemize, o yangınları çıkaranlar, biz bir ölür bin diriliriz."

Tokyo'da finale çıkıp tarih yazan Busenaz Sürmeneli, yangın çıkaranlara seslendi: Biz bir ölür bin diriliriz
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Haber Yorumları (1)
FAKIR: helal sana yolun bahtın açık olsun...
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