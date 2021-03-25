Film gibi olay! Eli silahlı isyancılardan milli takım otobüsüne operasyon
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Film gibi olay! Eli silahlı isyancılardan milli takım otobüsüne operasyon

Haberler.com - Haberler | Spor

Dünya Kupası eleme maçı için Haiti'ye giden Belize Milli Takımı kafilesi film gibi bir olay yaşadı. Eli silahlı isyancı bir grup, takım otobüsünün önünü kesti ve herkesin aşağıya inmesini istedi. Polisin uzun uğraşlar sonunda ikna ettiği isyancılar, kimseye zarar vermeden kafileyi serbest bıraktı. Belize Futbol Federasyonu'nu yaptığı açıklamada, yaşanan olayla ilgili FIFA'ya bilgi verildiğini duyurdu.

Belize Milli Takımı'nı taşıyan otobüsün önü havalimanından otele gittikleri sırada eli silahlı bir grup motosikletli isyancı tarafından kesildi. Otobüse eskortluk eden dört polisi etkisiz hale getiren isyancılar, takım otobüsünün şoföründen otobüsü yol kenarına çekmesini ve kafilenin inmesini söyledi.

POLİSLER İKNA ETMEYİ BAŞARDI

Kafile otobüsten inmeden önce, polisler isyancıları ikna etmek için uzun süre uğraştı. İsyancıları ikna etmeyi başaran polisler kimsenin zarar görmeden otele ulaşmasını sağladı. İsyancıların neden böyle bir şey yaptıkları ve ne talep ettikleri hakkında her hangi bir bilgiye ulaşılamadı.

Film gibi olay! Eli silahlı isyancılardan milli takım otobüsüne operasyon

OLAYLAR FIFA İLE PAYLAŞILDI

Belize Futbol Federasyonu yetkilileri yaptıkları açıklamada, polisin isyancıları ikna ettiğini ve takımın otele geçip milli maç hazırlıklarına başladığını duyurdu. Belize Milli Takım oyuncusu Deon McCaulay, korkunç anlar geçirdiklerini tüm takım arkadaşlarının olaydan zarar görmeden kurtulmalarının kendileri için en büyük teselli kaynağı olduğunu söyledi. Belize Futbol Federasyonu, tüm detayları FIFA ile paylaştıklarını ve kafilenin güven içinde olması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Film gibi olay! Eli silahlı isyancılardan milli takım otobüsüne operasyon
Film gibi olay! Eli silahlı isyancılardan milli takım otobüsüne operasyon
Belize Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama
Film gibi olay! Eli silahlı isyancılardan milli takım otobüsüne operasyon

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