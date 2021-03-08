Filipinler'de "komünistlere" yönelik operasyonlarda 9 kişi öldürüldü
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Filipinler'de "komünistlere" yönelik operasyonlarda 9 kişi öldürüldü

08.03.2021 06:21 | Son Güncelleme: 08.03.2021 06:24
Filipinler'de

KUALA Filipinler'de güvenlik güçlerinin "komünistlere yönelik operasyonu" kapsamında en az 9 kişi öldürüldü, 6 kişi ise gözaltına alındı.

KUALA Filipinler'de güvenlik güçlerinin "komünistlere yönelik operasyonu" kapsamında en az 9 kişi öldürüldü, 6 kişi ise gözaltına alındı.

Filipinler basınında çıkan haberlere göre, dün ülkenin Rizal, Batangas ve Cavite eyaletlerinde komünist gruplara mensup olduğu iddia edilen kişilere yönelik gözaltı operasyonları düzenlendi.

Basına konuşan Yarbay Chitadel Gaoiran, operasyonlarda çıkan çatışmalar sonucu Rizal'da 6, Batangas'ta 2, Cavite eyaletinde ise 1 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

6 kişinin de gözaltına alındığını belirten Yarbay Gaoiran, baskınların yapıldığı evlerde patlayıcı madde ve silah ele geçirildiğini bildirdi.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 5 Mart'taki konuşmasında, hükümeti devirmek isteyen komünistlere müsaade etmeyeceğini belirtmiş ve "Güvenlik güçlerine sesleniyorum. Eğer karşılaştığınızda size silah doğrulturlarsa hemen öldürün." demişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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