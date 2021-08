Filenin Sultanları, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı değerlendirdi

Hande Baladın: Avrupa Şampiyonası'nda hedefimiz madalya kazanmak"Ülkemiz zor zamanlardan geçerken çoğu insanın kalpleri bizimle attı"Simge Aköz: Türk voleybolu adına güzel bir noktadayız"İnsanları gece 3'te kaldırmamızın tek sebebi sahada verdiğimiz sonu gelmeyen mücadeledir""Madalya...

Hande Baladın: Avrupa Şampiyonası'nda hedefimiz madalya kazanmak

"Ülkemiz zor zamanlardan geçerken çoğu insanın kalpleri bizimle attı"

Simge Aköz: Türk voleybolu adına güzel bir noktadayız

"İnsanları gece 3'te kaldırmamızın tek sebebi sahada verdiğimiz sonu gelmeyen mücadeledir""Madalya umudumuz var"

Meliha İsmailoğlu: Keşke Güney Kore maçını kazanıp ilk 4'e girebilseydik"Son olimpiyat şampiyonu Çin bize karşı çözüm bulamadı""Altın madalyayı çok istemiştik"

Tuğba Şenoğlu: Güney Kore bize karşı en iyi oyununu oynadı

Derya Cebecioğlu: Ablalarımızın başlattığı şeye devam ederek üzerine koymak istiyoruz"Şampiyonluğu almak istiyoruz""Tekrar yuvama döndüğüm için mutluyum"

Ata SELÇUK - Özcan USTA/ - Filenin Sultanları'nın başarılı oyuncuları Hande Baladın, Simge Aköz, Meliha İsmailoğlu, Tuğba Şenoğlu ve Derya Cebecioğlu, Tokyo Olimpiyatları'nda ve sonrasında kendilerine büyük bir ilgi gösterildiğini ve bundan dolayı çok gururlu olduklarını dile getirdi.TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda düzenlenen CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası medya gününde, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncuları Hande Baladın, Simge Aköz, Meliha İsmailoğlu, Tuğba Şenoğlu ve Derya Cebecioğlu, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.HANDE BALADIN: HEDEFİMİZ MADALYA KAZANMAKOlimpiyatlardan sonra büyük bir ilgiyle karşılaştıklarını belirten Hande Baladın, "Ülkemizi dünya sıralamasında bu konuma taşıyabildiğimiz için çok mutluyum. Bizim en başından beri hayalimiz dünyaya ve ülkemize voleybolu tanıtabilmek ve izletebilmekti. Şu anda da büyük bir ilgi var açıkçası olimpiyatlardan sonra. Avrupa Şampiyonası gibi büyük bir turnuva var önümüzde. Her zamanki gibi orada da hedefimiz madalya kazanmak. Biz yine çarşamba günü sahaya çıkıp en iyi şekilde ülkemizi temsil etmek için mücadele edeceğiz. Olimpiyatlarda gördüğümüz desteğin aynısını orada da hissedebileceğimizi biliyorum ve inanıyorum. Biz ülkemizi en iyi şekilde uluslararası platformlarda temsil etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı."ÜLKEMİZ ZOR ZAMANLARDAN GEÇERKEN ÇOĞU İNSANIN KALPLERİ BİZİMLE ATTI"Takım olarak yıllardır başarılı bir grafik çizdiklerini söyleyen Baladın, "Altyapı, milli takımlarımız ve kulüplerimiz olsun biz ülkemizi en iyi şekilde dünyada temsil ediyoruz. Olimpiyatlardan sonra gerçekten büyük bir seyirci kitlesine sahip olduk. Umarım bu böyle devam eder. Gerçekten onların desteğine ihtiyacımız var. Ülkemiz zor zamanlardan geçerken, insanların hayatı biterken, belki evleri barkları yanarken gecenin 3'ünde kalkıp bizi desteklediler. Kalpleri bizimle attı çoğu insanın. Dualarını hiçbir zaman esirgemediler. Onlara gerçekten çok minnettarız. Biz de orada bir mücadele vermeye ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var ve umarım destekler bu şekilde devam eder" şeklinde konuştu.SİMGE AKÖZ: TÜRK VOLEYBOLU ADINA GÜZEL BİR NOKTADAYIZVoleybolun uzun süredir Türkiye'nin en başarılı branşlardan biri olduğunu vurgulayan Simge Aköz, "Milli takım düzeyinde son yıllarda katıldığımız her turnuvada bir madalyanın ucundan tutup geri dönüyoruz. Olimpiyatlarda tabii ki en büyük amacımız gitmeden önce söylediğimiz gibi grubu güzel bir şekilde tamamlayıp, bir üst tura çıkıp çeyrek finale adımızı yazdırmaktı. Zorlu bir gruptan çıktık. Seyir zevki yüksek olan maçlar oynadık. Gitmeden önce sözünü verdiğimiz şey aslında biraz da son topa kadar mücadele edebileceğimizin üzerineydi. Bunu da gerçekten başardığımıza inanıyorum. Türk voleybolu adına gerçekten güzel bir noktadayız. Son maçta yaşadığımız talihsizlikler sebebiyle belki de ilk 4'te olabileceğimiz bir turnuvaya çeyrek finalde veda etmiş olduk. İlerisi için gerçekten büyük bir umut vaadediyor ve Türk voleybolu gün geçtikçe altyapısal olarak da gelişiyor. Avrupa Şampiyonası için birçok genç katıldı aramıza. Turnuvada en büyük amacımız madalya. Çünkü olimpiyattaki dünya 5'inciliğinden sonra Avrupa'da ilk sıradaki takım oluyoruz. O da bizim için Avrupa Şampiyonası'nda büyük bir madalya umudu" dedi."İNSANLARI GECE 3'TE KALDIRMAMIZIN TEK SEBEBİ SAHADA VERDİĞİMİZ SONU GELMEYEN MÜCADELEDİR""Gerçekten inanılmaz destek aldık. Sosyal medya hesaplarımız mesajlarla dolup taştı. Aslında herhangi bir derece almadan döndüğümüz bir turnuvada dahi inanılmaz bir destekler aldık" diyen Aköz, sözlerine şöyle devam etti: "Türk halkı gerçekten bizi orada yalnız bırakmadı. Tabii ülkemiz yangınlar sebebiyle çok zorlu dönemler yaşadı. Onlara biraz olsun umut olduğumuzu hissettik. Mücadelemizi sahada bunun için verdik. Onları saat 3'te kaldırmamızın tek sebebi aslında sahada verdiğimiz sonu gelmeyen mücadeledir. Bence Türk halkı sporda buna hasret. Tek istedikleri de bence bu. Bunu verebildiğimiz için çok mutluyuz. Umarım desteklerini Avrupa Şampiyonası'nda esirgemezler.""MADALYA UMUDUMUZ VAR"Olimpiyatların bu jenerasyonun ilk kez katıldığı ve tecrübe ettiği bir platform olduğunu ifade eden Simge Aköz, "Avrupa Şampiyonası'nda olimpiyatlardan çok daha farklı bir şekilde mücadele edeceğiz. Avrupa Şampiyonası için biraz daha tecrübeli olduğumuzu düşünüyorum. Ben kendim ve takımım adına orada madalya umudumuz olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.MELİHA İSMAİLOĞLU: KEŞKE GÜNEY KORE MAÇINI KAZANIP İLK 4'E GİREBİLSEYDİKTakım olarak Tokyo Olimpiyatları'nın üzüntüsünü yaşadıklarını söyleyen Meliha İsmailoğlu, "Biraz karışık duygular hissediyorum. Belki en büyük başarımız olimpiyatta 5'inci olmak ama yine de her zaman daha fazlasını istiyoruz. Her zaman daha iyisini istediğimiz için biraz da buruk hisler var içimizde. Keşke o Güney Kore maçını da alsaydık ve ilk 4'e girebilseydik. Sonradan tekrar madalya mücadelesini vermek isterdik ama maalesef böyle oldu. Onun üzüntüsünü hala biraz yaşıyoruz ama kısa bir zamanda bizim için önemli bir turnuva olan Avrupa Şampiyonası olacağından üzüntümüzü unutmamız gerekiyor. Ayrıca kafamızın arkasında sürekli onu düşünerek bu maçlara da daha fazla motive olacağımızı düşünüyorum. Bir daha o şekilde kaybetmek istemeyen bir takım olarak sahada mücadelemizi vereceğiz" ifadelerini kullandı."SON OLİMPİYAT ŞAMPİYONU ÇİN BİZE KARŞI ÇÖZÜM BULAMADI"Beklenmedik bir ilgiyle karşılaştıklarını belirten İsmailoğlu, "Öncelikle herkese gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Biz oraya gidince zorlu bir grubun içerisinde olacağımızı biliyorduk ve ilk maçımızı son olimpiyat şampiyonu Çin'e karşı oynadık. Kimse de çok fazla bir şey beklemiyordu tabii ki bizden. Biz de onun rahatlığıyla çıktık maça diyebilirim. 'Biz son topa kadar mücadelemizi verelim. Her şeyimizi verelim. En son kaybedersek son olimpiyat şampiyonuna kaybetmiş oluruz' dedik. Sanırım öyle de oldu. Neredeyse müthiş bir oyun gösterdik. Çin hiçbir şekilde bize karşı çözüm bulamadı ve 3-0 galibiyetle ayrıldık. Sonradan da dünyanın en iyi takımlarına karşı güzel mücadele verdiğimizi düşünüyorum. Demek oluyor ki bu son Güney Kore maçına gelene kadar güzel bir mücadele vermişiz ki öyle bir ilgi gelmiş" dedi."ALTIN MADALYAYI ÇOK İSTEMİŞTİK"Bir önceki Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'a kaybetmeleri hakkında konuşan Meliha İsmailoğlu, "Takım olarak kesinlikle aynı şeyi istiyoruz. Özellikle bazı üzüntülerden sonra çok daha fazla hırslı çıkabilir takım sahaya. Ben inanıyorum ki bu takım aynı şekilde onu yapacaktır. Bir önceki turnuvada finalde 3-2 kaybettik. Altın madalyaya çok yaklaşmıştık ve ülkemiz için tarihimizde bir ilk olacaktı. Onu gerçekten çok istedik. O zaman da çok üzülmüştük ve üzüntünün üstüne çok daha iyi mücadele vereceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.TUĞBA ŞENOĞLU: GÜNEY KORE BİZE KARŞI EN İYİ OYUNUNU OYNADITuğba Şenoğlu, olimpiyatlarda gösterdikleri performanstan dolayı çok gururlu ve mutlu olduklarını söyleyerek, "Sonuçta tarihi bir başarıya imza attık. Daha iyisi olabilirdi. Güney Kore maçında şanssız günümüzdeydik. Sonuçta takım olarak mücadele ettik, elimizden gelenin en iyisini yaptık. Sonuç bu oldu ama bunun için de çok mutluyuz" dedi.Destek veren herkese teşekkürlerini ileten Şenoğlu, "Biz burada kadınların sesini duyurmak için elimizden geleni her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Biraz iddialı olacak ama Güney Kore ile 10 maç yapsak 10'unu da yenebileceğimiz bir takımdı. Güney Kore bize karşı en iyi oyununu oynadı. Şanssızlık oldu. Bu duruma tabii ki çok üzüldük ama şimdiki hedefimiz Avrupa Şampiyonası. O altın madalyayı kazanmak istiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Mücadele edeceğiz, son saniyeye kadar elimizden gelen her şeyi yapacağız takım olarak" açıklamasında bulundu.DERYA CEBECİOĞLU: ABLALARIMIZIN BAŞLATTIĞI ŞEYE DEVAM EDEREK ÜZERİNE KOYMAK İSTİYORUZA Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası kadrosuna dahil edilen genç voleybolcu Derya Cebecioğlu ise şunları söyledi: "Şu anda voleybolun en üst seviyede olduğu dönemde sahada olan ablalarımız bize çok güzel örnek oluyorlar. Biz de onların izinden devam etmek istiyoruz. Onlar bir şeyi başlattılar, bize düşen de buna devam etmek ve üzerine koyabilmek. Temennimiz onlar gibi hırslı, sahada son topa kadar savaşabilen ve asla pes etmeyen oyuncular olabilmek. Benim de örnek aldığım ablalarım var sahada. Umarım biz de onlar gibi bu başarıyı sürdürebiliriz, öyle umuyorum.""ŞAMPİYONLUĞU ALMAK İSTİYORUZ"Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluğa uzanmak istediklerini kaydeden genç isim, "İki sene önce ikinci olmuştuk, kılpayı kaçmıştı şampiyonluk. Bu seneki hedefimiz kesinlikle şampiyon olmak. Takımımız çok güzel bir ritim yakaladı. Olimpiyatlardan çok güzel döndüğümüzü düşünüyorum. Ben de dahil olmak üzere takıma yeni katılan isimler oldu. Bizler onlara göre biraz daha enerjiğiz, daha az yorgunuz. İnşallah takım olarak Avrupa Şampiyonası'nda sahadaki isteğimizi son topa kadar gösterip, şampiyonluğu almak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu."TEKRAR YUVAMA DÖNDÜĞÜM İÇİN MUTLUYUM"

Son olarak VakıfBank'a dönmesi ile ilgili gelen soruya Cebecioğlu, "Benim için 2 senelik Yeşilyurt tecrübesi çok önemliydi. Gelişimim açısından orada oynamak bana çok şey kattı. Mental ve fiziksel açıdan çok önemliydi. Tekrar yuvama döndüğüm için çok mutluyum. Gerçekten VakıfBank'ta oynamak herkesin hayali. Benim de küçüklük hayalim. Şimdi sıra VakıfBank'ta formayı kapmakta. Çalışmalarım hep bu yönde olacak. Umarım orada da çok güzel bir sezon geçireceğiz" yanıtını verdi ve sözlerini noktaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ata Selçuk