Filenin Sultanları, namağlup son 16 turunda
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Filenin Sultanları, namağlup son 16 turunda

Filenin Sultanları, namağlup son 16 turunda
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SALON: BT ArenaHAKEMLER: Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan), Sabine Witte (Almanya)HOLLANDA: Buijs, Timmerman, Dambrink, Daalderop, Lohuis, Bongaerts, Schoot (L), Knip (L) (Grothues, Dıjkema, Jasper, Plak, Baıjens)TÜRKİYE: Eda, Cansu, Tuğba, Zehra, Ebrar, Hande, Simge (L)SETLER: 21-25,...

SALON: BT Arena

HAKEMLER: Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan), Sabine Witte (Almanya)

HOLLANDA: Buijs, Timmerman, Dambrink, Daalderop, Lohuis, Bongaerts, Schoot (L), Knip (L) (Grothues, Dıjkema, Jasper, Plak, Baıjens)TÜRKİYE: Eda, Cansu, Tuğba, Zehra, Ebrar, Hande, Simge (L)SETLER: 21-25, 21-25, 20-25SÜRE: 1 saat 21 dakika (26' 26' 29')

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki beşinci ve son maçında Hollanda'yı 3-0 mağlup etti, Milliler, bu sonuçla grup aşamasını 5'te 5 yaparak namağlup lider tamamladı. Filenin Sultanları, oynadığı 5 karşılaşmada rakiplerine yalnızca 1 set verdi.Filenin Sultanları'nda kaptan Eda Erdem Dündar 16 sayıyla en skorer isim olurken; Ebrar 15, Zehra 13, Hande ve Tuğba 9 ve Cansu 5 sayıyla takıma katkı sağladı.

Millilerin; son 16 turundaki rakibi, B Grubu'nda bugün ve yarın oynanacak karşılaşmaların ardından belli olacak.


Filenin Sultanları, namağlup son 16 turunda
Filenin Sultanları, namağlup son 16 turunda

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası
2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası
2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Hollanda'yı 3-0 yenen A Milli Takım, D Grubu'nu lider tamamlayarak 8'li finallere yükseldi.
2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Hollanda'yı 3-0 yenen A Milli Takım, D Grubu'nu lider tamamlayarak 8'li finallere yükseldi.
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