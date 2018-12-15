Filenin Sultanları Namağlup Şampiyon

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları tarafından koordine edilen genç kızlar voleybol şampiyonasına katılan Gaziantep Kolej Vakfı Genç Kızlar Voleybol Takımı bütün maçlarını kazanarak namağlup unvanla şampiyonluk kupasını aldı. Sporcuları kutlayan GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı Can Hoşcan, "Elde edilen sonuç bir tesadüf değil, uzun ve azimli çalışmaların sonucudur" dedi.

Okul sporlarının birçok dalında Gaziantep'in gururu olmayı başaran Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları voleybolda da ağırlığını hissettirerek genç kızlar voleybol müsabakalarının şampiyonu oldu. Gençlik Spor Bakanlığı Okul Sporları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen okullar arası genç kızlar voleybol şampiyonası Kamil Ocak Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri ekibi karşılaştığı bütün maçlarda üstün bir performans göstererek şampiyonanın galibi oldu. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri ekibi grup maçlarında Şehit Ömer Harun Demir Kız Anadolu İHL ve Ada Kolejini 2-0 ile geçerken Arif Nihat Asya Anadolu Lisesinide 2-0 ile geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Şampiyonluğa namağlup unvanla gidildi

Çeyrek finalde aynı skorla Şehitkamil Belediyesi Anadolu Lisesinin eleyen GVK'ninsultanları, yarı finale çıktı. Yarı finalde Necip Fazıl KısakürekAnadolu Lisesini güzel oyun ve 2-0'lık skorla geçen GKV'li takım final maçında da son iki yılın şampiyonu olan Cumhuriyet Lisesini 3-0 gibi farklı bir skorla yenerek turnuvayı yenilgisiz ve set vermeden şampiyon oldu. Şampiyonluk kupasını GKV Özel Liseleri Müdürü Mehmet Özdemir'den alan şampiyon takım mutluluklarını arkadaşlarıyla paylaştı. Şampiyon takımın Antrenörlüklerini GKV Özel Okulları Beden Eğitimi Öğretmeni Murat Tarhan ve Voleybol Antrenörü Ali Bağcı yaparken şampiyon takımda Hatice Mislina Bozkurt, Belkız Eda Şanlı, Özge Özcan, Zerya Satıcı, Büşra Arslan, Ayşe Karakuşoğlu, Sezin Yaşar, Gülce Su Yoldaş, İrem Özçengel, Ceren Sığındı ve Sude Erdoğan görev aldı. Şampiyonluğun bir tesadüf olmadığını ifade eden GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı Can Hoşcan "Öğrencilerimizin akademik alanlarda en iyi koşullarda yetişmesini sağlarken sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda ki gelişimlerini de destekliyor, okul sporlarının kurumlarımız bünyesinde neredeyse bütün dallarının aktif olarak yer almasını sağlıyoruz. Gaziantep Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları tarafından organize edilen voleybol müsabakalarında takımımızın namağlup unvanla şampiyon olması elbette bizleri mutlu etmiştir. Takımı şampiyonluğa taşıyan başta beden eğitimi öğretmenimiz Murat Tarhan ve Voleybol Antrenörü Ali Bağcı olmak üzere sporcularımıza, bizleri destekleyen velilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP