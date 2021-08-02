Filenin Sultanları, güçlü rakip Rusya'yı devirerek çeyrek finalde büyük avantaj yakaladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda B Grubu'ndaki son maçında Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 yendi. Daha önce gruplardan çıkmayı garantileyen Filenin Sultanları, çeyrek finalde güçlü Brezilya yerine Sırbistan ya da Güney Kore ile eşleşecek.

Filenin Sultanları, Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 mağlup ederek grubu 3. sırada tamamladı. Çeyrek finaldeki rakibimiz kura ile ortaya çıkacak.

KARAR SETİNDE YENDİK

Filenin Sultanları grubun son maçında Rusya'yı karar setinde 3-2 mağlup etti. Çeyrek finaldeki rakibimiz Güney Kore ya da Sırbistan olacak.

KARŞILAŞMA NASIL GEÇTİ?

Rusya Olimpiyat Komitesi ilk seti 25-21 önde tamamladı. Ama biz 2. sette inanılmaz bir seri yakaladık. Filenin Sultanları, 18-11 geriden gelerek seti 25-23 aldı ve 1-1'lik eşitliği sağladı. Çekişmeli geçen 3. seti 25-23 kazanan takımımız durumu 2-1 yaptı. 4. sette ise Rusya'nın üstünlüğü vardı. Bu sette milli takım fazla bir varlık gösteremezken, Rusya seti 25-15 kazanarak seriyi 2-2'ye getirdi. Karar setini 15-10 kazanan Filenin Sultanları, maçtan üstün çıktı.

1. SET: 25-21 Rusya lehine

2. SET: 25-23 Türkiye lehine

3. SET: 25-23 Türkiye lehine

4. SET: 25-15 Rusya lehine

5. SET: 15-10 Türkiye lehine