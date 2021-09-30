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Filenin Efeleri'nin Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

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Filenin Efeleri'nin Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

Rusya'nın ev sahipliğinde 26 Ağustos-11 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenecek FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takım'ın, grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.

Rusya'nın ev sahipliğinde 26 Ağustos-11 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenecek FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takım'ın, grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.

Başkent Moskova'daki Irina Viner-Usmanova Jimnastik Sarayı'nda yapılan kura çekimi sonucunda Filenin Efeleri, E Grubu'nda yer aldı. Milliler, grup aşamasında Yekaterinburg'da; İtalya, Kanada ve Çin ile mücadele edecek. 2022 FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda karşılaşmalara Moskova, Krasnoyarsk, Novosibirsk, Kemerovo, Ufa, Yekaterinburg, St. Petersburg, Kaliningrad, Yaroslavl ve Kazan olmak üzere toplam 10 şehir ev sahipliği yapacak. Üç aşamadan oluşan dev organizasyonun grup aşamasında 24 takım 4'erli olarak 6 gruba ayrılacak. Grup karşılaşmaları, 27-29 Ağustos 2022 tarihleri arasında Moskova, Krasnoyarsk, Novosibirsk, Kemerovo, Ufa ve Ekaterinburg'da oynanacak. Grup karşılaşmalarının ardından gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü ikinci tura yükselecek.

Grup aşamasının ardından ikinci tur karşılaşmaları 16 takımın katılımıyla 2-4 Eylül 2022 tarihleri arasında St. Petersburg, Kaliningrad, Yaroslavl ve Kazan şehrinde oynanacak.

Organizasyon, 7-11 Eylül 2022 tarihlerinde Moskova'da düzenlenecek 6'lı Finaller (Final Six) etabı ile sona erecek.

FIVB ERKEKLER DÜNYA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI'NDA GRUPLAR ŞU ŞEKİLDE:

A Grubu: Rusya Voleybol Federasyonu, Sırbistan, Tunus, Porto Riko

B Grubu: Brezilya, Japonya, Küba, Katar

C Grubu: Polonya, ABD, Meksika, Bulgaristan

D Grubu: Fransa, Slovenya, Almanya, Kamerun

E Grubu: İtalya, Kanada, Türkiye, Çin

F Grubu: Arjantin, İran, Hollanda, Mısır

-İHA-

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