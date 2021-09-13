Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'na veda etti

Türkiye : 3-2

SALON: Ergo

HAKEMLER: Wojciech Maroszek ( Polonya ), Vlastimil Kovar (Çekya)

SÜRE: 140 dakika (28, 30, 29, 32, 21)

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu'nda 2-1 öne geçtiği karşılaşmada Sırbistan'a 3-2 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.