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Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'na veda etti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'na veda etti

Türkiye: 3-2SALON: ErgoHAKEMLER: Wojciech Maroszek (Polonya), Vlastimil Kovar (Çekya)SIRBİSTAN: Atanasijevic, Ivocic, Podrascanin, Jovovic, Kovacevic, Lisinac, Pekovic (L) (Okolic, Krsmanovic, Luburic, Majstorovic, Todorovic)TÜRKİYE: Murat, Efe Mandıracı, Mert, Adis, Yiğit, Emre, Beytullah...

Türkiye :  3-2

SALON:  Ergo

HAKEMLER: Wojciech Maroszek ( Polonya ), Vlastimil Kovar (Çekya)

SIRBİSTAN:  Atanasijevic, Ivocic, Podrascanin, Jovovic, Kovacevic, Lisinac, Pekovic (L) (Okolic, Krsmanovic, Luburic, Majstorovic, Todorovic)

TÜRKİYE:  Murat, Efe Mandıracı, Mert, Adis, Yiğit, Emre, Beytullah (L) (Burak, Bedirhan, Caner (L), Oğuzhan, Oğulcan, Mirza)

SETLER:  25-18, 22-25, 22-25, 25-23, 15-12

SÜRE:  140 dakika (28, 30, 29, 32, 21)

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu'nda 2-1 öne geçtiği karşılaşmada Sırbistan'a 3-2 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.


Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'na veda etti

Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'na veda etti

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
2021 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, Sırbistan'a 3-2 yenilerek turnuvaya son 16 turunda veda etti

2021 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, Sırbistan'a 3-2 yenilerek turnuvaya son 16 turunda veda etti
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Haber: Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'na veda etti - Haberler Spor
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