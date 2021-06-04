Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi'nde 2'nci etaba galibiyetle başladı
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Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi'nde 2'nci etaba galibiyetle başladı

Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi'nde 2'nci etaba galibiyetle başladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SALON: Desportivo Municipal de Santo TirsoHAKEMLER: Pedro Lopes Pinto, Ilaria VagniTÜRKİYE: Oğuzhan, Murat, Burak, Bedirhan, Adis, Yiğit, Beytullah (L), (Efe)BELARUS: Burau, Kurash, Bahatka, Panasenko, Babkevich, Davyskiba, Budziukhin (L), (Shkredau, Tsiushkevich, Masko)SETLER: 25-20,...

SALON: Desportivo Municipal de Santo Tirso

HAKEMLER: Pedro Lopes Pinto, Ilaria Vagni

TÜRKİYE: Oğuzhan, Murat, Burak, Bedirhan, Adis, Yiğit, Beytullah (L), (Efe)BELARUS: Burau, Kurash, Bahatka, Panasenko, Babkevich, Davyskiba, Budziukhin (L), (Shkredau, Tsiushkevich, Masko)SETLER: 25-20, 25-23, 25-19SÜRE: 84 dakika (29', 28', 27')

Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, Portekiz'in ev sahipliğinde düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi ikinci etabındaki ilk maçında Belarus'u 3-0 mağlup etti. Milliler, bu sonuçla C Grubu'nda oynadığı karşılaşmalarda 4'te 4 yaptı.Türkiye'de; Adis 19, Bedirhan 12, Yiğit 8, Efe ve Oğuzhan 5'er, Burak 4, Murat ise 1 sayıyla oynadı. Milliler, Avrupa Altın Ligi ikinci etap ikinci maçında yarın TSİ 20.00'de Portekiz ile karşılaşacak. 

 


Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi'nde 2'nci etaba galibiyetle başladı
Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi'nde 2'nci etaba galibiyetle başladı
Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi'nde 2'nci etaba galibiyetle başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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