Filenin Efeleri Avrupa Altın Ligi'nde 2'de 2 yaptı
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Filenin Efeleri Avrupa Altın Ligi'nde 2'de 2 yaptı

Filenin Efeleri Avrupa Altın Ligi'nde 2'de 2 yaptı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SALON: Chyzhovka-ArenaHAKEMLER: Siarhei Vaitsiakhovich (Belarus), Kanstantsin Asipchyk (Belarus)PORTEKİZ: Tavares, Lourenco Martins, Phelipe Martins Ferreira, Marques, Cveticanin, Casas (L), (Da Silva Violas, Gomies, Alves)TÜRKİYE: Oğuzhan, Murat, Yiğit, Bedirhan, Adis, Burak, Beytullah (L),...

SALON: Chyzhovka-Arena

HAKEMLER: Siarhei  Vaitsiakhovich (Belarus), Kanstantsin Asipchyk (Belarus)PORTEKİZ:  Tavares, Lourenco Martins, Phelipe Martins Ferreira, Marques, Cveticanin, Casas (L), (Da Silva Violas, Gomies, Alves)TÜRKİYE: Oğuzhan, Murat, Yiğit, Bedirhan, Adis, Burak, Beytullah (L), Caner (L), (Ahmet, Mirza, Efe)SETLER: 19-25, 24-26, 17-25SÜRE: 79 dakika (25', 33', 21')A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi ilk etap ikinci maçında Portekiz'i 25-19, 26-24 ve 25-17'lik set sonuçlarıyla 3-0 mağlup etti.İlk iki maçından da galibiyetle ayrılan millilerde, Portekiz karşısında en skorer isim 20 sayıyla Adis Lagumdzija olurken, bu oyuncuya; Burak 12, Yiğit 9, Efe ve Bedirhan 4'er, Oğuzhan 2, Ahmet, Murat ve Mirza 1'er sayıyla eşlik etti.Filenin Efeleri, yarın ilk etaptaki son maçında TSİ 19.00'da Belarus ile karşılaşacak.

- İstanbul
Filenin Efeleri Avrupa Altın Ligi'nde 2'de 2 yaptı
Filenin Efeleri Avrupa Altın Ligi'nde 2'de 2 yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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