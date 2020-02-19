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Filede Türk Hava Yolları'nın rakibi ASKÖ Linz-Steg

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası çeyrek final ilk maçında yarın deplasmanda Avusturya'nın ASKÖ Linz-Steg ekibiyle karşılaşacak.

19.02.2020 09:58 | Son Güncelleme: 19.02.2020 09:58
Filede Türk Hava Yolları'nın rakibi ASKÖ Linz-Steg

Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası çeyrek final ilk maçında yarın deplasmanda 'nın ASKÖ Linz-Steg ekibiyle karşılaşacak.

Linz kentindeki Georg von Peuerbach Salonu'nda oynanacak maç TSİ 21.00'de başlayacak.

Karşılaşmanın rövanşı ise 4 Mart Çarşamba günü İstanbul'da Burhan Felek Spor Salonu'nda yapılacak.

Kaynak: AA
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