Fikret Orman yönetiminden Çebi'ye gönderme: "Ağabeyimiz değilmiş, iktidar hırsına kapılmış"

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, "Olan parayı yok etmişiz gibi konuşuyorlar, Fikret Orman'ın yaptıkları unutuldu. Çebi, iktidar olmak için doğruları saptırdı. Kaç sene beraber çalıştık, Fikret Orman'dan çok her şeyden o sorumluydu. Ama başkanlık hırsıyla yola çıktıklarına vefasızlık yaptı. Başkan Orman, 'Ahmet ağabey yapmaz öyle şey' derdi, ama her şeyi yaptı. Fikret Başkan da, 'ağabeyimiz değilmiş' dedi." diye konuştu.

Siyah-Beyazlılar'ın eski yönetimi ile Başkan Ahmet Nur Çebi arasındaki çekişme sürüyor. Hukuktan sorumlu eski yönetici Şafakmahmutyazıcıoğlu, Fikret Orman'ın, 'O bizim Ahmet ağabeyimiz değilmiş' diye konuştuğunu aktardı. Eski yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ahmet Nur Çebi hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Yazıcıoğlu şunları söyledi:

"BANA GEREK YOK, ÇEBİ ÇÖZER"

"Fikret Başkan, 'bütün işini Ahmet ağabey ile çözebilirsin' dedi bana. Fikret Başkan'ın bile dahil olmadığı şeyleri Çebi yönetti. Şimdi kendisi bize iftiralar atıyor, hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi davranıyor. Bu doğruları, gerçekleri saptırmaktır.

"HANGİ PARAYI YOK ETTİK!"

Kulüp zaten parasızlık içindeydi, biz hangi parayı nasıl yok ettik! Çebi'nin birçok şeyi görmezden gelmesi, olan şeyleri farklı yansıtması sonrası Başkan Orman'la arası bozuldu.

"EN ÇOK KAVGAYI BEN ETTİM"

Ben Fikret Başkan'a, Çebi hakkındaki rahatsızlıklarımı anlattığımda, 'Ahmet ağabey öyle şey yapmaz' derdi. Sonrasında o da gördü. Orman da, 'Ahmet ağabeyimiz değilmiş' dedi.

"SERGEN HOCA İÇİN KENDİMİ YIRTTIM"

Sergen Yalçın'a, Pepe'li Talisca'lı kadroyu verseydik, olacakları düşünemiyorum. Kayserispor'un başındayken bizi stadımızda yendi. Soyunma odasına gidip, "Yanlış odadasın" dedim. O da bana, 'Ne diyorsun?' dedi. Ben de, 'Yanlış soyunma odasındasın hocam, yan tarafta senin odan' dedim. Ama Abdullah Avcı'dan pişman değiliz, Beşiktaş'a yakışan bir hocaydı.

"ELEKTRİK FATURASINI ÖDEDİM"

Bunlar söylenmez, fedakarlıklar anlatılmaz. Stadımızın elektriğini kesmeye çalışan bir Beşiktaşlı idi. Ben ödemişim, başkası ödemiş fark etmez. Beşiktaşlı, elini taşın altına sokar.

"ELBET BİR GÜN HELALLEŞİRİZ"

Biz bir sezonumuzun adını 'Vefa' koyduk. Ama biz giderken vefasızlık yapıldı. Büyük aşklar hep kavgayla bitmiştir. Elbet helalleşeceğiz, elbet finalimizi yapacağız."