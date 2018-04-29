Fikret Orman'dan Aykut Kocaman'a Cevap: Herkes Kendi İşine Baksın
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Aykut Kocaman'ın "Beşiktaş'ın maça çıkmayacağını düşünmüyorum" açıklamasına yanıt verdi. Orman, Kocaman için "Herkes kendi işine baksın" dedi.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Beyaz TV'ye gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"GÜZEL BİR REKABET ORTAMI VAR"
Fikret Orman'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
"Güzel bir rekabet ortamı var. 4 takım şampiyonluk yarışı yaşıyor. Bunun keyfini sürmek lazım. Maalesef futbol yerine tartışmalı olaylar yaşanıyor. Daha fazla geçmişi, konuşmanın kimseye faydası yok."
"Beşiktaş bizim sahip olduğumuz bir kulüp değil. Burası Beşiktaş taraftarı, Divan Kurulu, Genel Kurulu ve halkın sahip olduğu bir kurum. Bizler geçici olarak buradayız."
"Divan Toplantısı basına kapalıydı. Ben ifade ettim. Burası aile toplantısıdır. Bu konuşmaların dışarıda konuşulması doğru değil. Divan'da konuşulanlar orada kaldı. Onun için de çok fazla Divan Kurulu toplantısıyla alakalı bir şey söylemek istemem."
"BİZ FENERBAHÇE MAÇINI ARTIK KAPATTIK"
"Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray Türk futbolunun temel taşları. Yöneticiler olarak biz de bazen olayları gerdik ama bizim hedefimiz bu edebi dostluğu, rekabeti devam ettirmek olmalı. Geçmişi konuşmanın artık kimseye faydası yok. Biz Fenerbahçe maçını artık kapattık."
"Fenerbahçe maçıyla ilgili kararımızda bir duruş gösterdik ve bu konuyu kapattık. Şimdi yarın oynayacağımız derbi maçına kenetlendik."
"Rakibimizin hocası, bir yorum yapmak da istemem. Beşiktaş camiası adına konuşması ve her şeyde Beşiktaş'ı katarak konuşması hoş şeyler değil. Zaman kimin haklı olduğunu gösterecek. Aykut Hoca, Fenerbahçe'nin kendi teknik konularını yorumlasın. Kendi işine baksın."
"Stada gidip gitmeyeceğime henüz karar vermedim. Bu dakikadan sonra biz yöneticilerin yapacağı hiçbir şey yok. Söz futbolcularda."
"ŞENOL AĞABEY ÇOK ÜZÜLDÜ"
"Şenol ağabey gayet iyi ama en çok o üzüldü. Çok tecrübeli, 200'e yakın bir derbi oynamış. Fatih Hoca da keza öyle. İki çok tecrübeli hoca var. Bu bir spor müsabakası, unutulmasın."
"Demba Ba konusunda hata yaptım. Sadece duygularımı paylaştım ama bu konuda cevap vermemem gerekiyordu. Samimi açıklamalarda, farklı yerlere çekildi."
"Şenol Güneş'in bordo-mavi giyinmesinden rahatsız oluyor musunuz" sorusuna cevap: Biz de hep siyah beyaz giyiniyoruz. Fenerbahçeli yöneticiler sarı ve lacivert giyebiliyor. Şenol Hoca buraya Bursa'yla geldiğinde yeşil beyaz giymişti. Bunları söyleyenlerin aklından bunlar geçer.
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Türkiye kupasını geri verip ?ike yaptığını kabul eden seviyesiz, ezik ahlak ve her türlü haysiyetten yoksun, zavallı bjk lılar. Acıyorum sizi ve gibilerini. REPUBLİC OF FENERBAHÇECevap Yaz 12 14 Yayından KaldırİBLİS FENER: SEVİYELİ, AHLAKLI, HAYSİYETLİ OLDUĞUNUZ İÇİN, AR DAMARINIZ SAPASAĞLAM OLDUĞU İÇİN 70 YAŞINDAKİ ADAMIN KAFASINI KIRIYORSUNUZ. . ? HE Mİ. . ? BRE UTANMAZLAR. . ?11 5 Yayından Kaldır
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Sende işine bak fiko atıp tutuyon yok bjk psg den iyi yok bayernden iyi ne olduCevap Yaz 3 6 Yayından Kaldır
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AYKUT VE ŞİKECİ FB ERMENİSTAN PREMİER LİGİNDE OYNATILSIN. . !Cevap Yaz 10 11 Yayından Kaldır
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INGAAA. . ! INGAAA. . ! INGAAA. . ! ANEEE. . ! HAKEM ORTA SAHADAN TAÇ ATIŞIMIZI VERMEDİ. . . ! INGAAA. . !Cevap Yaz 6 7 Yayından Kaldır