Fikret Orman basın toplantısı düzenleyecek

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş Kulübü'nün eski başkanı Fikret Orman, bugün saat 17.30'da basın toplantısı düzenleyecek.

Fikret Orman'ın bugün gerçekleştirilen 2019 yılındaki 3 döneme ait olan mali kongrede, kendisi hakkında verilen ve kabul edilen "Kesin ihraç talebi'" ve açıklanan raporlar ile ilgili konuşacağı öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş - Spor Haberleri

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