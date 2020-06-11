FIFA, yaz transfer döneminin erken başlatılabileceğini açıkladı FIFA, liglerde 2020-2021 sezonu yaz transfer döneminin bu sezon bitmeden başlatılabileceğini duyurdu. Yapılan açıklamada ayrıca, oyunculara, aynı sezonda iki yerine üç takımda forma giyme imkanı sağlanacağı ifade edildi.

FIFA, liglerde yaz transfer döneminin 2019-2020 sezonu bitmeden önce başlatılabileceğini duyurdu. FIFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oyuncuların statü ve transfer talimatında geçici düzenlemeler yapıldığı bildirildi. Açıklamada, liglerde 2020-2021 sezonu yaz transfer döneminin, mevcut sezon tamamlanmadan başlatılabilmesi konusunda ulusal futbol federasyonlarına izin verileceği belirtildi. Ayrıca oyunculara, aynı sezonda iki yerine üç takımda forma giyme imkanı sağlanacağı ifade edildi. Kaynak: AA