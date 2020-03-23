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Dünya Sağlık Örgütü, Emre Belözoğlu, Türkiye, Spor

FIFA ve Dünya Sağlık Örgütü'nden ortak proje

Dünyaca ünlü futbolcuların yer aldığı projede Emre Belözoğlu da yer aldı - FIFA ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO), tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) salgınına dikkat çekmek için ortak bir proje başlattı.

23.03.2020 20:34 | Son Güncelleme: 23.03.2020 20:34
FIFA ve Dünya Sağlık Örgütü'nden ortak proje

Dünyaca ünlü futbolcuların yer aldığı projede Emre Belözoğlu da yer aldı

- FIFA ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO), tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) salgınına dikkat çekmek için ortak bir proje başlattı. Her ülkeden dünyaca ünlü futbolcuların katıldığı farkındalık kampanyasında Türkiye'den Emre Belözoğlu da yer aldı.

Ünlü futbolcular, çektikleri videolarla koronavirüsle mücadele etmek için; el yıkama, öksürürken ağzı kapama, yüze dokunmama, fiziksel mesafeyi koruma ve evde kalma uyarılarına uymaları konusunda çağrıda bulundular.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER ARASINDA EMRE BELÖZOĞLU DA YER ALDIFIFA ve Dünya Sağlık Örgütü'nün organizasyonunda Türkiye'den Emre Belözoğlu da yer alırken, destek olan diğer ünlü futbolcular şöyle;Sami El Jaber (Suudi Arabistan), Alisson Becker (Brezilya), Emre Belözoğlu (Türkiye), Jared Borgetti (Meksika), Gianluigi Buffon (İtalya), Iker Casillas (İspanya) Sunil Chhetri (Hindistan), Youri Djorkaeff (Fransa), Han Duan (Çin), Samuel Eto'o (Kamerun), Radamel Falcao (Kolombiya), Laura Georges (Fransa), Valeri Karpin (Rusya), Miroslav Klose (Almanya), Philipp Lahm (Almanya), Gary Lineker (İngiltere), Carli Lloyd (ABD), Lionel Messi (Arjantin), Mido (Mısır), Michael Owen (İngiltere), Ji-sung Parkı (Kore), Carles Puyol (İspanya), Célia Šašic (Almanya), Asako Takakura (Japonya), Yaya Touré (Fildişi), Juan Sebastián Verón (Arjantin), Sun Wen (Çin), Xavi Hernández (İspanya)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

FIFA'nın paylaştığı video


Kaynak: DHA

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