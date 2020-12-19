FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, saçlarını kazıttı
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FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, saçlarını kazıttı

19.12.2020 19:19 | Son Güncelleme: 19.12.2020 19:27
FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, saçlarını kazıttı

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Gaziantep FK-Fenerbahçe maçındaki görünümüyle dikkat çekti. Saçlarını kazıtan ve sakal bırakan Çakır'ın yeni imajıyla, sosyal medyada Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na benzetildi.

Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının hakemi Cüneyt Çakır görünümüyle şaşırttı. Saçlarını sıfıra vurduran ve sakal bırakan FIFA kokartlı hakemimiz yeni imajıyla sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada birçok yorum alan Cüneyt Çakır, yeni imajıyla futbolseverler tarafından Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na benzetti. Konuyla ilgili atılan bir twitte "Hakemi, Alanyaspor Başkanı Sayın Hasan Çavuşoğlu zannettim. Cüneyt Çakır imiş" ifadesi kullanıldı.

FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, saçlarını kazıttı

350. MAÇINA ÇIKTI

Öte yandan hakem Cüneyt Çakır, Gaziantep FK-Fenerbahçe mücadelesiyle kariyerindeki 350. maçına çıkmış oldu.

FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, saçlarını kazıttı
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