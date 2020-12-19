FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, saçlarını kazıttı

Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının hakemi Cüneyt Çakır görünümüyle şaşırttı. Saçlarını sıfıra vurduran ve sakal bırakan FIFA kokartlı hakemimiz yeni imajıyla sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada birçok yorum alan Cüneyt Çakır, yeni imajıyla futbolseverler tarafından Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na benzetti. Konuyla ilgili atılan bir twitte "Hakemi, Alanyaspor Başkanı Sayın Hasan Çavuşoğlu zannettim. Cüneyt Çakır imiş" ifadesi kullanıldı.

350. MAÇINA ÇIKTI

Öte yandan hakem Cüneyt Çakır, Gaziantep FK-Fenerbahçe mücadelesiyle kariyerindeki 350. maçına çıkmış oldu.