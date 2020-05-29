FIFA kokartlı hakem Slavko Vincic, fuhuş partisinde yakalandı FIFA kokartlı hakem Slavko Vincic, Bosna-Hersek'te bir fuhuş partisinde yakalandı. Polis baskın sırasında yüksek gramajda kokain ve yasa dışı silahlar ele geçirdi. Partiyi düzenlediği ve fuhuşa aracılık ettiği iddia edilen Tijana Ajfon isimli kadın da yakalanarak gözaltına alındı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de maç yöneten FIFA kokartlı Sloven hakem Slavko Vincic, Bosna Hersek polisi tarafından yasadışı bir partide basıldı ve gözaltına alındı.

AS'ta yer alan habere göre; Bosna Hersek'in Sırp kantonunda yer alan Bijeljina şehrindeki özel bir daireye ihbar üzerine baskın yapıldı. Polis baskın sırasında FIFA kokartlı hakem Slavko Vincic ile birlikte toplam 26 erkek, 9 hayat kadını, evin içerisinde gizlenmiş birçok yasa dışı silah ve yüksek gramajda kokain ele geçirdi.

Baskın sonrası Slavko Vincic böyle yakalandı

PARTİYİ DÜZENLEYEN KADIN DA YAKALANDI

Bosna polisi, toplam 35 kişiyi gözaltına aldı ve haklarında gerekli işlemleri yapmaya başladı.

Partiyi düzenlediği ve fuhuşa aracılık ettiği iddia edilen, yanında 3 kadınla birlikte Drina Nehri'ni yasa dışı yollardan geçmeye çalışırken yakalanan ve Tijana Maksimoviç ismiyle bilinen Tijana Ajfon isimli kadın da gözaltına alındı.

Tijana Ajfon'un zorladığı ve kandırdığı Sırp kızlarını bu tip partilerde kullanması nedeniyle uzun süredir Sırp polisi tarafından arandığı vurgulandı.

Tijana Ajfon

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE MAÇ YÖNETTİ

Slavko Vincic, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray-Club Brugge mücadelesini yönetmişti. Sloven hakem Fenerbahçe'nin de 2018 yılında Benfica ile oynadığı karşılaşmada düdük çalmıştı.

Vincic ayrıca Liverpool - Genk, Leverkusen - Porto gibi önemli maçlarda görev aldı. UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ndeki birçok maçta 4. hakem olarak görev alan Vincic, EURO 2012'de de Damir Skomina'nın asistanlığını yapmıştı.