FIFA, Josef de Souza'yı haklı buldu! Al-Ahli, Brezilyalı futbolcuya tazminat ödeyecek
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FIFA, Josef de Souza'yı haklı buldu! Al-Ahli, Brezilyalı futbolcuya tazminat ödeyecek

16.03.2021 17:31 | Son Güncelleme: 16.03.2021 18:05

Beşiktaş'ta bu sezonun en iyilerinden olan Josef de Souza, Medipol Başakşehir maçında attığı golle takımına 3 puanı getirmişti. Brezilyalı futbolcuyla ilgili FIFA sürpriz bir karar açıkladı. Önceki kulübü Al Ahli, Josef'e 16 milyon 366 bin euro tazminat talebinde bulunmuş, bunu FIFA'ya taşımıştı. Beşiktaş ve futbolcuyu ilgilendiren davada kararını veren FIFA, tazminat talebini reddetti. Ayrıca, Souza'ya tazminat ödenmesini kararlaştırdı. Brezilyalı, 4 milyon 700 bin euro almaya hak kazandı.

Süper Lig'in 30. haftasında cuma günü oynanan Başakşehir maçında attığı golle Beşiktaş'a çok kritik 3 puanı ve liderliği getiren Josef de Souza ile ilgili flaş gelişme yaşandı. FIFA, Süper Lig'de 2 gol ve 3 asistlik performans sergileyen 32 yaşındaki futbolcu ile ilgili kararını verdi. Al Ahli'den alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle sözleşmesini fesheden ve siyah-beyazlı kulübe gelen Brezilyalı oyuncu için Suudi kulübü, 16 milyon 366 bin euro tazminat talebinde bulunmuş, bunu FIFA'ya taşımıştı.

DAVADA KARAR VERİLDİ

Beşiktaş ve futbolcuyu muhatap olan bu dava sonuçlandı ve önceki gün siyah-beyazlı kulübe geldi. Davayı gören FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Souza'nın haklı bir fesih gerçekleştirdiğine hükmetti. Al Ahli'nin Beşiktaş aleyhine yaptığı tazminat talebini de reddeden kurul, siyah-beyazlıların kusursuz olduğuna karar verdi.

4 MİLYON 700 BİN EURO ALACAK

FIFA ayrıca, Suudi Arabistan Kulübü'nü, yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle Josef de Souza'ya tazminat ödemesini de kararlaştırdı. Brezilyalı oyuncu, yapılmayan ödemelerin yanında, sözleşmesinin gelecek kısmıyla ilgili olarak da 4 milyon 700 bin euro almaya hak kazandı.

CAS SÜRECİ BAŞLYACAK

Gerekçeli kararın taraflara ulaşmasının ardından şimdi CAS süreci başlayacak. Suudi ekibinin dosyayı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne taşıyacağı ve karara itiraz edeceği belirtildi. Buradaki dava sonrasında karar onanacak ya da değişecek.

(MİLLİYET)

FIFA, Josef de Souza'yı haklı buldu! Al-Ahli, Brezilyalı futbolcuya tazminat ödeyecek
Haber Yorumları (1)
AZER: O PARAYI BEŞİKTAŞA VERSİN DE GHEZZALİN BONSERVİSİNİ ALALIM
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