FIFA, futbolda radikal kural değişikliklerine gidileceği iddialarını yalanladı
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FIFA, futbolda radikal kural değişikliklerine gidileceği iddialarını yalanladı

FIFA, futbolda radikal kural değişikliklerine gidileceği iddialarını yalanladı
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Futbolda devrim niteliğinde değişiklikler yapılacağı iddiaları sonrası futbol dünyası ayağa kalkmıştı. Oyun süresinden, taç atışlarının ayakla kullanılacağına dair birçok değişiklik yapılacağı öne sürülüyordu. FIFA bu iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada, "FIFA, şu anda bu raporlarda atıfta bulunulan değişikliklerden herhangi birini deneme niyetinde olmadığını ve bu değişikliklerin ne FIFA bünyesinde ne de IFAB'daki meslektaşlarımızla tartışılmadığını teyit edebilir" ifadeleri kullanıldı.

FIFA, son günler sıkça dile getirilen futbolda kural değişikliğine gidileceği iddialarına karşın bir açıklama yayınladı. FIFA'dan yapılan açıklamada futbol kurallarıyla ilgili bu tarz radikal değişikliklerin yapılmasıyla ilgili bir çalışma olmadığı belirtildi.

"DEĞİŞİKLİKLERDEN HERHANGİ BİRİNİ DENEME NİYETİNDE DEĞİLİZ"

İlk olarak İspanyol El Mundo Deportivo gazetesinin duyurduğu iddia futbol dünyasında büyük tartışma yaratmıştı. Konuyla ilgili resmi sitesinden bir açıklama yayımlayan FIFA söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Açıklamada, "FIFA, Hollanda'da oynanan bir gençlik turnuvasında oyun kurallarında yapılacak deneysel değişiklikleri deneme niyetiyle ilgili olarak son günlerde medyada dolaşan yanlış haberlere açıklık getirmek istiyor. FIFA, şu anda bu raporlarda atıfta bulunulan değişikliklerden herhangi birini deneme niyetinde olmadığını ve bu değişikliklerin ne FIFA bünyesinde ne de IFAB'daki meslektaşlarımızla tartışılmadığını teyit edebilir" ifadeleri kullanıldı.

Uygulamaya koyulacak yeni kuralların şöyle olduğu iddia edilmişti:

  • Oyun süresini 30'ar dakikalık 2 devreye bölmek ve tıpkı basketbolda olduğu gibi her kesintide süreyi de durdurmak.
  • Takımlara sınırsız değişiklik yapma imkanı tanımak.
  • Taçları da korner gibi ayakla kullandırarak özellikle kaleye yakın bölgelerde daha çok gol pozisyonu üretilmek.
  • Sarı kart gören oyuncuyu, 5 dakika kenarda bekleterek takımlara kartlar konusunda daha caydırıcı bir yaptırım oluşturmak.
Ali Gülhan
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