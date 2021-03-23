FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası'nın 2 yılda bir düzenlenmesi teklifinin tartışılacağını belirtti

FIFA Futbol Gelişim Direktörü Arsene Wenger, iki Dünya Kupası arasındaki 4 yıllık sürenin uzun olduğunu ve takvimde değişiklik yapılması gerektiğini savunmuştu. Bunun üzerine FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası'nın 2 yılda bir düzenlenmesi teklifinin tartışılacağı ve daha iyi bir sistem için çalışılacağını belirtti. Infantino, "Arsene Wenger'in teklifi de dahil, tüm öneri ve fikirleri dikkate almalıyız. Eğer mümkünse daha iyisi için değişmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, FIFA Başkanı Gianni Infantino, FIFA Futbol Gelişim Direktörü Arsene Wenger'in gündeme getirdiği öneri hakkında, FIFA TV'ye değerlendirmelerde bulundu.

"DENGEYİ BULMAMIZ GEREKİYOR"

Yeni tip koronavirüs salgınıyla birlikte uluslararası maç takviminin yeniden masaya yatırıldığını belirten Infantino, "Kulüp futbolu ve milli takımlar arasında doğru dengeyi bulmamız gerekiyor. Bunun için, Arsene Wenger'in teklifi de dahil, tüm öneri ve fikirleri dikkate almalıyız." ifadelerini kullandı.

"DAHA İYİSİ İÇİN DEĞİŞMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

FIFA'da konunun tartışılacağını kaydeden Infantino, "Mevcut durumdan kimsenin memnun olmadığı gözüküyor. Arsene Wenger sadece teknik direktör değil, aynı zamanda gerçek bir futbol profesörü. Kesinlikle söyleyecek şeyleri var. Herkesle konuşacağız ve önerileri göz önünde bulunduracağız. Eğer mümkünse daha iyisi için değişmeye çalışacağız." yorumunu yaptı.