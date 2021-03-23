FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası'nın 2 yılda bir düzenlenmesi teklifinin tartışılacağını belirtti
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FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası'nın 2 yılda bir düzenlenmesi teklifinin tartışılacağını belirtti

23.03.2021 19:17 | Son Güncelleme: 23.03.2021 20:10

FIFA Futbol Gelişim Direktörü Arsene Wenger, iki Dünya Kupası arasındaki 4 yıllık sürenin uzun olduğunu ve takvimde değişiklik yapılması gerektiğini savunmuştu. Bunun üzerine FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası'nın 2 yılda bir düzenlenmesi teklifinin tartışılacağı ve daha iyi bir sistem için çalışılacağını belirtti. Infantino, "Arsene Wenger'in teklifi de dahil, tüm öneri ve fikirleri dikkate almalıyız. Eğer mümkünse daha iyisi için değişmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, FIFA Başkanı Gianni Infantino, FIFA Futbol Gelişim Direktörü Arsene Wenger'in gündeme getirdiği öneri hakkında, FIFA TV'ye değerlendirmelerde bulundu.

"DENGEYİ BULMAMIZ GEREKİYOR"

Yeni tip koronavirüs salgınıyla birlikte uluslararası maç takviminin yeniden masaya yatırıldığını belirten Infantino, "Kulüp futbolu ve milli takımlar arasında doğru dengeyi bulmamız gerekiyor. Bunun için, Arsene Wenger'in teklifi de dahil, tüm öneri ve fikirleri dikkate almalıyız." ifadelerini kullandı.

"DAHA İYİSİ İÇİN DEĞİŞMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

FIFA'da konunun tartışılacağını kaydeden Infantino, "Mevcut durumdan kimsenin memnun olmadığı gözüküyor. Arsene Wenger sadece teknik direktör değil, aynı zamanda gerçek bir futbol profesörü. Kesinlikle söyleyecek şeyleri var. Herkesle konuşacağız ve önerileri göz önünde bulunduracağız. Eğer mümkünse daha iyisi için değişmeye çalışacağız." yorumunu yaptı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası'nın 2 yılda bir düzenlenmesi teklifinin tartışılacağını belirtti
Haber Yorumları (2)
HİÇ: İzleyemedik ten sonra özel kanalla r para basarken hergün olsa neyazar. Yapmayın kardeşim böyle haberler ya. Zaten şu ülkede yakında aldığımız nefese para kesecekler.
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DÜNYA FÂNİ: Geçen bana sordular yaaa bu dünya kupası için 4 yıl çok uzun bir süre dediler. Bende bunu bir düşünelim dedim. O arada ağzımdan 2 yıl olsun dedim. Bakalım inşallah 2 yolda anlaşırız.
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