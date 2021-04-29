FIFA 21 haftanın FUT kadrosu belli oldu!

Listede bir Türk oyuncu var!

FIFA severlerin en çok beklediği serilerden biri olan FIFA 21 haftanın FUT kadrosu dün . Biz de sizler için 31. haftanın en iyi 11'ini derledik.

Bu sefer listede bir Türk var! Hepinizin de tahmin edebileceği gibi bu oyuncu Lille forması giyen Burak Yılmaz. Geri kalan oyunculara isterseniz birlikte göz atalım.

Dubravka (86 OVR)

Kımpembe (87 OVR)

Alex Sandro (86 OVR)

Niakhate (84 OVR)

De Paul (86 OVR)

Klaassen (84 OVR)

Claude-Maurice (84 OVR)

Griezmann (90 OVR)

Oscar (85 OVR)

Malinovskyi (84 OVR)

Burak Yılmaz (84 OVR)

Bravo (81 OVR)

Evans (83 OVR)

Hector (81 OVR)

Tsygankov (83 OVR)

Payet (84 OVR)

Wood (82 OVR)

Embolo (82 OVR)

Evander (80 OVR)

Puado (79 OVR)

Armstrong (79 OVR)

Santos (78 OVR)

Grigg (75 OVR)

Burak Yılmaz'ın ise bu listeye girmesinin asıl sebebi Lyon - Lille maçında yaptığı 2 gol 1 asistlik katı olduğu aşikar. Takımını 2-0'lık yenilgiden 3-2'lik galibiyete taşıyan "Kral" haftanın takımı listesine adını yazdırmayı başardı.

Haftanın kadrosu şu an FIFA'da! Belirli bir ücret karşılığında haftanın kadrosuna sahip olabilirsiniz, keyifli oyunlar.

Kaynak: Playerbros